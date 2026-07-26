復帰戦で2ゴールを挙げた

ブラジル1部サントスに所属する同代表FWネイマールが現地時間7月25日、北中米ワールドカップ（W杯）後の初出場となったシャペコエンセ戦でゴールを決めた。

試合後のゴールパフォーマンスが“話題”を呼んでいる。

34歳のネイマールはW杯前の国内リーグ戦で負傷。本大会では序盤をほとんど治療に費やし、グループステージ第3戦のスコットランド戦でようやく初出場。決勝トーナメント2回戦のノルウェー戦では後半22分に出場してPKで1得点を挙げたが、チームは1-2で敗戦。ベスト16で敗退したチームは、国内から大きな批判を浴びた。

W杯終了後、休養を与えられてサントスの2試合を欠場していたが、その間にサンパウロで行われたポーカーの大会に参加していたことが判明。サポーターから批判を呼んでいた。

そんな逆風の中で臨んだシャペコエンセ戦。前半36分ゴールを決めると、自らディーラーに扮してカードを配るジェスチャーでゴールを祝った。批判に対する“アンサー”をゴールパフォーマンスで送った。

地元メディアのグローボも「ネイマールはトランプのカードゲームをする仕草で喜びを表現した」と伝えた。ファンも「彼は永遠の少年」「すごいメンタリティ」と反応した。

試合終了間際にもPKで2点目を決めたネイマール。自らのパフォーマンスで批判を一蹴した。（FOOTBALL ZONE編集部）