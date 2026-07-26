『マイ・フィクション』第4話 “伊川”玉森裕太、“由梨”森川葵に恐怖を覚える
Kis‐My‐Ft2の玉森裕太が主演するドラマ『マイ・フィクション』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜22時15分）の第4話が今夜放送。伊川（玉森）が由梨（森川葵）に恐怖を覚える。
【写真】伊川（玉森裕太）、由梨（森川葵）を拒絶
本作は、記憶に隠された真実をめぐる、予測不能なサスペンス・ラブストーリー。
津村大輔（野村周平）が密かに行ったDNA鑑定により、伊川が、2年前に死亡した二宮由梨の夫・二宮祐介と同一人物であることが判明する。衝撃の事実に言葉を失う由梨。二宮の大学時代からの友人だという津村は、なぜ二宮が過去の記憶を失い、別人の「伊川正樹」として真弓（宮澤エマ）と暮らしているのか、その真相を突き止めると由梨に約束する。
しかし、津村は2年前、二宮の葬儀に参列していなかった。その理由を由梨に問われ、思わず口を閉ざす津村。実は、津村は7年前に殺人を犯し、つい最近まで服役していたのだ。
何を信じればいいのか混乱する由梨は、「何もせず、いつも通りでいてください」という津村の言葉を無視して、伊川に会いにいってしまう。由梨と過ごした記憶がない伊川は、「あなたは、私の夫です」と訴える由梨に恐怖を覚え、拒絶。逃げるように立ち去る。その光景を『はるなぎ園』職員の多田義孝（ジャンボたかお）と向井理恵（結城萌）が監視していた。
一方、真弓が何か手がかりを握っていると感じた津村は、真弓の元を訪れ、伊川とのなれそめを聞き出そうとするが…。ついに、平和すぎる不穏な町「森沼ネクスタウン」の隠された秘密が明らかに!?
ドラマ『マイ・フィクション』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜22時15分放送。
【写真】伊川（玉森裕太）、由梨（森川葵）を拒絶
本作は、記憶に隠された真実をめぐる、予測不能なサスペンス・ラブストーリー。
津村大輔（野村周平）が密かに行ったDNA鑑定により、伊川が、2年前に死亡した二宮由梨の夫・二宮祐介と同一人物であることが判明する。衝撃の事実に言葉を失う由梨。二宮の大学時代からの友人だという津村は、なぜ二宮が過去の記憶を失い、別人の「伊川正樹」として真弓（宮澤エマ）と暮らしているのか、その真相を突き止めると由梨に約束する。
何を信じればいいのか混乱する由梨は、「何もせず、いつも通りでいてください」という津村の言葉を無視して、伊川に会いにいってしまう。由梨と過ごした記憶がない伊川は、「あなたは、私の夫です」と訴える由梨に恐怖を覚え、拒絶。逃げるように立ち去る。その光景を『はるなぎ園』職員の多田義孝（ジャンボたかお）と向井理恵（結城萌）が監視していた。
一方、真弓が何か手がかりを握っていると感じた津村は、真弓の元を訪れ、伊川とのなれそめを聞き出そうとするが…。ついに、平和すぎる不穏な町「森沼ネクスタウン」の隠された秘密が明らかに!?
ドラマ『マイ・フィクション』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜22時15分放送。