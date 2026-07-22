北中米Ｗ杯で準優勝だったアルゼンチン代表ＭＦレアンドロ・パレデス（ボカ・ジュニアーズ）の暴挙が大きな波紋を広げていると、英メディア「ＦＯＯＴＢＡＬＬＩＮＳＩＤＥＲ」が伝えた。

Ｗ杯決勝でスペインに敗れた試合後、パレデスは相手ＤＦエリク・ガルシア（バルセロナ）にのど輪を決めた後に、同ＭＦガビ（同）をつかみ倒すなどの暴力行為で批判を浴びている。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は調査を開始すると発表。今後、アルゼンチン協会とアルゼンチン代表チーム、そしてパレデスの厳罰は避けられないとみられている。

この件に、イングランド・プレミアリーグのエバートンで最高経営責任者（ＣＥＯ）を務めていたキース・ワイネス氏は「非常に厳しいペナルティーが科されるだろう。サッカーの祭典を汚したのだから。弁解の余地はない。Ｗ杯出場禁止か国際大会への出場禁止が科されるべきだ。彼らはサッカーの評判を著しく損なった」とし「ＦＩＦＡは毅然とした態度を取らないといけない」と語ったという。

またＦＩＦＡの元国際審判員キース・ハケット氏は「（パレデスの暴挙は）ぞっとするようなものだった」とし、最低でも１０試合の出場停止を要求。同メディアは「ハケット氏は統括団体（ＦＩＦＡ）に対して、パレデスとチームメートに厳罰を下すことを強く求めた」と伝えていた。