コブクロ最新シングル「霞日和／Starry Smile Story」本日リリース 7.25全国ツアースタート
今年メジャーデビュー25周年を迎えたコブクロが、本日7月22日に36th Double A‐Side Single「霞日和／Starry Smile Story」をリリースした。
【写真】コブクロ「霞日和」ジャケット
今作は、大切な人と歩んだ日々の記憶と今日までを辿る喪失感を描いたコブクロらしい渾身のバラード「霞日和」と、それとは対照的に、歳を重ねても瑞々しい心で、心の赴くままに生きていこうという、前向きなメッセージを爽快感のあるサウンドに乗せたコブクロらしいエールソング「Starry Smile Story」の両A面シングル。カップリングとして新曲「Message Card」も収録している。
今作のリリースを記念して開設されたコブクロ公式Instagramでは、ビジュアルディレクター・フジイセイヤ氏が手掛けた独自の映像作品“コブクロシネマ”が公開中で、こちらも話題を集めている。
また、本日解禁となったカップリング曲「Message Card」は、男女の日常的な会話を軽やかなメロディーに乗せた、あたたかな雰囲気のラブソングとなっている。
今回のリリースを記念して、東京・大阪で開催されるコブクロとのハイタッチ会やサイン会、宛名入りサイン色紙や撮り下ろしチェキなどが当たる超豪華シリアルキャンペーンの開催も決定。「霞日和／Starry Smile Story」初回限定盤・通常盤（初回プレス分）に封入されているシリアルコードで、本キャンペーンへの応募が可能だ。
さらに、今週末7月25日からは本シングルを引っ提げ、全国11か所を巡るツアー『KOBUKURO LIVE TOUR 2026 霞日和』もスタートする。
■コブクロ 36th Double A‐Side Single「霞日和／Starry Smile Story」収録内容
＜通常盤（CD）＞
01. 霞日和
02. Starry Smile Story（JR西日本グループ「動け、好奇心。」 キャンペーンCMソング）
03. Message Card
04. 霞日和 （Instrumental）
05. Starry Smile Story （Instrumental）
06. Message Card （Instrumental）
＜初回限定盤（CD＋Blu‐ray）＞
01. 霞日和
02. Starry Smile Story（JR西日本グループ「動け、好奇心。」 キャンペーンCMソング）
03. Message Card
04. 霞日和 （Instrumental）
05. Starry Smile Story （Instrumental）
06. Message Card （Instrumental）
Blu‐ray：コブクロ オーケストラナイト at NHKホール 2018.10.26
（初回限定盤のみ収録／約86分）
【写真】コブクロ「霞日和」ジャケット
今作は、大切な人と歩んだ日々の記憶と今日までを辿る喪失感を描いたコブクロらしい渾身のバラード「霞日和」と、それとは対照的に、歳を重ねても瑞々しい心で、心の赴くままに生きていこうという、前向きなメッセージを爽快感のあるサウンドに乗せたコブクロらしいエールソング「Starry Smile Story」の両A面シングル。カップリングとして新曲「Message Card」も収録している。
また、本日解禁となったカップリング曲「Message Card」は、男女の日常的な会話を軽やかなメロディーに乗せた、あたたかな雰囲気のラブソングとなっている。
今回のリリースを記念して、東京・大阪で開催されるコブクロとのハイタッチ会やサイン会、宛名入りサイン色紙や撮り下ろしチェキなどが当たる超豪華シリアルキャンペーンの開催も決定。「霞日和／Starry Smile Story」初回限定盤・通常盤（初回プレス分）に封入されているシリアルコードで、本キャンペーンへの応募が可能だ。
さらに、今週末7月25日からは本シングルを引っ提げ、全国11か所を巡るツアー『KOBUKURO LIVE TOUR 2026 霞日和』もスタートする。
■コブクロ 36th Double A‐Side Single「霞日和／Starry Smile Story」収録内容
＜通常盤（CD）＞
01. 霞日和
02. Starry Smile Story（JR西日本グループ「動け、好奇心。」 キャンペーンCMソング）
03. Message Card
04. 霞日和 （Instrumental）
05. Starry Smile Story （Instrumental）
06. Message Card （Instrumental）
＜初回限定盤（CD＋Blu‐ray）＞
01. 霞日和
02. Starry Smile Story（JR西日本グループ「動け、好奇心。」 キャンペーンCMソング）
03. Message Card
04. 霞日和 （Instrumental）
05. Starry Smile Story （Instrumental）
06. Message Card （Instrumental）
Blu‐ray：コブクロ オーケストラナイト at NHKホール 2018.10.26
（初回限定盤のみ収録／約86分）