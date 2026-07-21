映画『キングダム 魂の決戦』2026年実写映画ナンバーワンのオープニング成績を記録 公開4日間で興収20.6億円突破
俳優の山賢人が主演を務める映画『キングダム 魂の決戦』（17日公開）が、公開4日間で興行収入20.6億円を突破。2026年実写映画ナンバーワンのオープニング成績となった。
今作は17日より全国521館（うちIMAX：65館、MX4D：11館、4DX：61館）にて公開。東宝によると、4日間の興行収入は20億6432万7000円、観客動員数は131万4571人を記録した。シリーズ最高興収を記録した前作『キングダム 大将軍の帰還』（2024年、興収80.3億円）対比では、動員89.5％、興収93.6％となった。
【集合ショット】豪華すぎる！シックなブラック衣装で集結したキングダムチーム
同作は原泰久氏の人気漫画『キングダム』を実写映画化した人気シリーズ第5弾。中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・エイ政の活躍を壮大なスケールで描く。
『キングダム』（19年公開）、『キングダム2 遥かなる大地へ』（22年公開）、『キングダム 運命の炎』（23年公開）『キングダム 大将軍の帰還』（24年公開）に続く『キングダム 魂の決戦』は、楚（そ）・趙（ちょう）・魏（ぎ）・韓（かん）・燕（えん）・斉（せい）の六国が打倒秦を掲げて同盟を結成。「秦vs六国」というシリーズ最大規模の戦いが描かれる。
今作は17日より全国521館（うちIMAX：65館、MX4D：11館、4DX：61館）にて公開。東宝によると、4日間の興行収入は20億6432万7000円、観客動員数は131万4571人を記録した。シリーズ最高興収を記録した前作『キングダム 大将軍の帰還』（2024年、興収80.3億円）対比では、動員89.5％、興収93.6％となった。
同作は原泰久氏の人気漫画『キングダム』を実写映画化した人気シリーズ第5弾。中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・エイ政の活躍を壮大なスケールで描く。
『キングダム』（19年公開）、『キングダム2 遥かなる大地へ』（22年公開）、『キングダム 運命の炎』（23年公開）『キングダム 大将軍の帰還』（24年公開）に続く『キングダム 魂の決戦』は、楚（そ）・趙（ちょう）・魏（ぎ）・韓（かん）・燕（えん）・斉（せい）の六国が打倒秦を掲げて同盟を結成。「秦vs六国」というシリーズ最大規模の戦いが描かれる。