「日本では考えられない」スペインを世界制覇に導いた名将、東京五輪で日本撃破の夜にとった行動が忘れられない【W杯】
現地７月19日にニューヨークで行われた北中米ワールドカップの決勝で、スペイン代表が前回王者のアルゼンチンと対戦。スコアレスで突入した延長の106分にフェラン・トーレスが決勝ゴールを奪って１−０で勝利し、16年ぶりニ度目の優勝を飾った。
攻撃的なパスサッカーを標榜しながら、８試合で１失点という攻守のバランスの良いチームを作り挙げたのが、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督だ。
その温和な名将は、かつて東京五輪のスペイン代表を指揮。準決勝で、久保建英、堂安律、上田綺世、三笘薫、前田大然、遠藤航、田中碧、冨安健洋、板倉滉、吉田麻也、酒井宏樹らを擁した日本を１−０で破り、決勝に進出したものの、ブラジルに敗れて銀メダルに終わった。
思い出されるのが、日本に勝利した後の会見だ。終了後にスペイン人カメラマンが駆け寄り、指揮官にポーズを要求すると、笑顔で対応し、ガッツポーズを決めたのだ。そして、もう日が替わりそうな時間だったにもかかわらず、なんとそこから撮影会が始まったのだった。
準々決勝での劇的勝利に喜び過ぎて右手を骨折していたデ・ラ・フエンテ監督は、最後にスペイン人記者たちと左手でグータッチをしながら、会見場を後にした。
その光景を見ながら、「日本では考えられないな」と感じたのを今でも覚えている。
当時の五輪代表には、ウナイ・シモン、マルク・ククレジャ、エリク・ガルシア、ペドリ、ミケル・メリーノ、マルティン・スビメンディ、ダニ・オルモ、ミケル・オジャルサバルら、今回のW杯優勝メンバーが名を連ねていた。
そんな愛弟子たちといい関係が築けているのも、この名伯楽の人柄ゆえだろう、
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」「それほど牙を抜かれたわけではない」【W杯】
攻撃的なパスサッカーを標榜しながら、８試合で１失点という攻守のバランスの良いチームを作り挙げたのが、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督だ。
その温和な名将は、かつて東京五輪のスペイン代表を指揮。準決勝で、久保建英、堂安律、上田綺世、三笘薫、前田大然、遠藤航、田中碧、冨安健洋、板倉滉、吉田麻也、酒井宏樹らを擁した日本を１−０で破り、決勝に進出したものの、ブラジルに敗れて銀メダルに終わった。
準々決勝での劇的勝利に喜び過ぎて右手を骨折していたデ・ラ・フエンテ監督は、最後にスペイン人記者たちと左手でグータッチをしながら、会見場を後にした。
その光景を見ながら、「日本では考えられないな」と感じたのを今でも覚えている。
当時の五輪代表には、ウナイ・シモン、マルク・ククレジャ、エリク・ガルシア、ペドリ、ミケル・メリーノ、マルティン・スビメンディ、ダニ・オルモ、ミケル・オジャルサバルら、今回のW杯優勝メンバーが名を連ねていた。
そんな愛弟子たちといい関係が築けているのも、この名伯楽の人柄ゆえだろう、
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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