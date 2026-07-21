7月20日放送の『情報ライブ ミヤネ屋』（日本テレビ系）は、宮根誠司が休暇で欠席。そんな “主役不在” の生放送で、思わぬハプニングが発生した。「問題となったのは、さいたま新都心・けやきひろばで開催されていた『水かけまつり』の生中継です。今年で22回めを迎える、地元の夏の恒例行事ですが、会場に集まった子どもたちの振る舞いに、放送中から疑問の声が相次いだのです」（芸能記者）この日の中継を担当したのは、フ