「まさか、これほどとは思いませんでした」【もっと読む】安青錦が丸ごと吐露…相撲との出会い、日本語習得、「腹違いの兄貴」若手親方がこう話すのが、横綱豊昇龍（27）だ。大相撲7月場所10日目の22日、大関復帰を目指す安青錦（22）と対戦。過去1勝4敗と苦手とする天敵にまたも不覚を取り、優勝絶望となる4敗目を喫した。豊昇龍はポカが多い力士とはいえ、大半の力士には通算で勝ち越している。高安と熱海富士には負け越し