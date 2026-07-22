一部改良で安全装備が拡充した「スクラムバン」 ただし価格も上昇2026年5月28日、マツダは軽商用車「スクラムバン」を商品改良して同日より発売しました。ディーラーにはどのような反響や問い合わせがあるのでしょうか。マツダ「スクラム」シリーズは、初代からスズキ「エブリイ」シリーズのOEMを受けている軽バン・ワゴンです。【画像】超カッコいい！ これが“快速ターボ”搭載のスクラムバン「バスター」です！ 画像で