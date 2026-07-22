2026年7月21日、室蘭市陣屋町付近で水難事故が発生し、90代とみられる男性が死亡しました。21日午後4時すぎ、目撃者から「人が川に落ちている」と消防に通報がありました。警察によりますと、配達員が男性の自宅を訪ねましたが、男性が不在だったため、近所の人と一緒に近くを探したところ、川に落ちている男性を発見したということです。男性は病院に搬送されましたが、その後、搬送先の病院で、死亡が確認されたということです。