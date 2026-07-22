フランスで15歳未満の子どもによるSNSの利用を原則禁止にする法案が正式に議会で可決されました。SNSの年齢制限について制度化するのはヨーロッパでは初めてです。フランスの上院と、下院にあたる国民議会で21日、15歳未満の子どもによるSNS利用を原則禁止にする法案が賛成多数で可決されました。SNSの年齢制限を制度化するのはヨーロッパで初めてで、夏休みが明ける9月1日から施行されることになります。また、小中学校で適用され