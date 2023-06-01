円とドルの紙幣（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】21日のニューヨーク外国為替市場の円相場は対ドルで下落し、一時、1ドル＝163円台を付けた。1986年12月以来、約39年7カ月ぶりの円安ドル高水準。米イランの軍事衝突が激化するとの警戒感からリスク回避の姿勢が強まり「有事のドル買い」が優勢となった。東京市場では162円台後半で推移していたが、ニューヨーク市場に取引が移ってから急速に円安が進んだ。163円台を超