2018年、鮮烈なデビューを果たし、圧倒的な可憐さと包容力で多くのファンを魅了した牧村彩香さん。2024年に突然の引退。それから数年の沈黙を破り、原点の名前である「牧村彩香」を掲げて再び歩み始める彼女が、今だから明かせる激動の女優時代を振り返る。 デビュー当初は“40歳・子持ち主婦”という虚構の設定だったが、ファンを裏切らないため、プロとして完璧に演じ切ろうとした葛藤の日々。そして今、画面越しの虚構の設定を