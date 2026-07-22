ユニクロが展開する「ブラトップ」　週刊女性PRIME

ユニクロのブラトップを「面裏反対にして」快適に着用？広報部の見解は

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ユニクロのブラトップを裏返して着る方法がThreadsで話題になっている
  • 締めつけ感が減り快適との声が多いが、ホールド感は弱まるとのこと
  • ユニクロの広報部は「公式サイトで紹介している着方を推奨」と回答している
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