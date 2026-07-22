CNN）米中央軍は21日夕、11夜連続となるイランへの攻撃を開始したと明らかにした。中央軍はX（旧ツイッター）への投稿で「中央軍の部隊は米東部時間きょう午後7時から、11夜連続でイラン国内の軍事目標への攻撃を開始した」と述べた。米軍は攻撃の目的について、ホルムズ海峡を通過する船舶への攻撃に使用される「イランの軍事能力を引き続き弱体化させるため」だとしている。