アダム・ドライバー、マーベル作品のオファーを断り続けもはや“伝統化” ビデオ会議→「ごめんなさい」が定番の流れ
『スター・ウォーズ』続三部作のカイロ・レン役などで知られるアダム・ドライバーは、これまで何度もマーベル・シネマティック・ユニバース作品への出演オファーを断り続けてきたという。ビデオ会議をして断られるという一連の流れが、マーベル社内では“定番”になっているそうだ。
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マーベル・スタジオの社長ケヴィン・ファイギは、ポッドキャスト『Happy Sad Confused』に出演し、「僕らが彼と一緒に仕事をしたいのは周知の事実です」とコメント。「ですが、彼とビデオ会議を行い、そして断られるのが定番になっています。もはや長年の伝統です。彼は非常に誠実なので、いつも率直に気持ちを話してくれます」と語った。
ドラマ『GIRLS／ガールズ』で注目を集めたアダムは、2014年の主演作『ハングリー・ハーツ』でヴェネチア国際映画祭男優賞を受賞。翌年から公開された『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』（2015）、『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』（2017）、『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』（2019）では、カイロ・レン／ベン・ソロを演じた。
スパイク・リー監督『ブラック・クランズマン』ではアカデミー賞助演男優賞ノミネート、ノア・バームバック監督『マリッジ・ストーリー』でも同主演男優賞にノミネートされたほか、ジム・ジャームッシュ監督『デッド・ドント・ダイ』、レオス・カラックス監督『アネット』、リドリー・スコット監督『最後の決闘裁判』『ハウス・オブ・グッチ』、マイケル・マン監督『フェラーリ』、フランシス・フォード・コッポラ監督『メガロポリス』など、名だたる巨匠の作品に出演してきた。
なお、Varietyによると、SNS上では最近、マーベルによる「X‐MEN」シリーズのリブート版でアダムがマグニートー役候補として名前が挙がっているとの噂が広まっている。しかしファイギは今回の出演で、現段階ではリブート版「X‐MEN」のキャスティングは決まっていないと明言し、アダムにオファーした役どころについても明かさなかった。
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スパイク・リー監督『ブラック・クランズマン』ではアカデミー賞助演男優賞ノミネート、ノア・バームバック監督『マリッジ・ストーリー』でも同主演男優賞にノミネートされたほか、ジム・ジャームッシュ監督『デッド・ドント・ダイ』、レオス・カラックス監督『アネット』、リドリー・スコット監督『最後の決闘裁判』『ハウス・オブ・グッチ』、マイケル・マン監督『フェラーリ』、フランシス・フォード・コッポラ監督『メガロポリス』など、名だたる巨匠の作品に出演してきた。
なお、Varietyによると、SNS上では最近、マーベルによる「X‐MEN」シリーズのリブート版でアダムがマグニートー役候補として名前が挙がっているとの噂が広まっている。しかしファイギは今回の出演で、現段階ではリブート版「X‐MEN」のキャスティングは決まっていないと明言し、アダムにオファーした役どころについても明かさなかった。