32歳の男が同意を得て女性2人を殺害した罪などに問われた事件で、神奈川県警は21日、発見当初に横浜市の女性を自殺と判断していたことについて、当時の経緯や再発防止策を明らかにしました。

この事件をめぐっては、斎藤純被告が2018年に同意を得て女性を殺害した罪などに問われたほか、2015年にも横浜市の女性（当時22）を同意を得て殺害した罪にも問われ、さいたま地裁が懲役10年の判決を言い渡しています。

このうち、横浜市の女性について神奈川県警は当初、自殺と判断し遺族に説明したことが判明していましたが、21日、当時の捜査の経緯や再発防止策を明らかにしました。

神奈川県警によりますと、去年、当時の捜査員への聞き取り調査を行ったところ、女性の遺体を発見した時に遺書があったことなどから、自殺の先入観が生まれ、他人の介在を念頭に置いた捜査ができなかったということです。

また、簡易的な薬毒検査を行ったところ女性が処方されていた睡眠薬の成分とは異なる成分が検出されたものの、「捜査員が処方薬などに対する知見が乏しく、違いに気づくことができなかった」と説明しました。