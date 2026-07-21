『モアナと伝説の海』ドウェイン・ジョンソンが12年ぶりに来日「日本に戻って来られてうれしい」
ドウェイン・ジョンソンと キャサリン・ランガイアが20日、都内で開催された映画『モアナと伝説の海』ジャパンプレミア モア夏祭り・ブルーカーペットイベントに、TSUZUMI（ME：I）、尾上松也と共に出席。ドウェインは12年ぶりの来日となった。
【写真】ドウェイン・ジョンソン＆尾上松也がハグ
オープニングでは、夏らしい華やかな浴衣に身を包んだモアナ役の日本版声優であるTSUZUMIがまず登場し、劇中歌「どこまでも〜How Far I`ll Go〜」を圧巻の歌声で披露。会場のボルテージは一気に最高潮へと達した。TSUZUMIは一度降壇し、その後アニメーション版から引き続きマウイ役の日本版声優を務めている松也と一緒に登壇。日本版声優の2人がブルーカーペットへと足を進めてしばらくすると、来日キャストであるモアナ役のキャサリンが登場し、会場は大歓声に包まれた。
華やかなドレスに身を包んだキャサリンはファンの歓声に笑顔で応え、ブルーカーペットへと足を進めていった。続いてマウイ役のドウェインが満を持して登場すると、会場中から割れんばかりの歓声が浴びせられた。2人もブルーカーペットへと進んでサウンドバイツ取材に丁寧に応じたのち、日本のファンからのサインや写真のリクエストにも笑顔で応えた。
ドウェインとの対面を果たしたファンは感極まり号泣するファンも多く、ドウェインは熱いハグをするなど一人一人に対し特大のファンサービスをしてみせた。そして、夏祭りの雰囲気たっぷりのなか、キャサリンとドウェインが再びステージに登場し、TSUZUMIと松也も再登場。日米のモアナ＆マウイキャストがステージに集結した。
約32000人の応募の中からオーディションでモアナ役に抜擢されたキャサリンは今回が初来日。「本当に美しいところで、私の出身のシドニーとはだいぶ違うなと思っています。日本に来れてこういった形で皆さんと映画の公開をお祝いできることをとても光栄に思っています」と日本を訪れた感想を語った。
一方、映画のプロモーションとしては12年ぶりの来日となったドウェインは「日本に戻って来られてうれしいです。僕は何度も日本に来ていますが、日本食やお酒を飲むことを楽しみにしていて、そして何よりも情熱的な日本のファンとの交流をいつも楽しみにしています。皆さんの愛情表現は格別です。Thank you！ Yes！ チーフー！」と日本への愛を明かし、マウイの決め台詞である「チーフー」まで披露しファンを沸かせた。
TSUZUMIは「Hi！ I`m TSUZUMI. Nice to meet you！」と英語で来日キャストへ挨拶。アニメーション版からマウイ役を務めてきた松也は、10年越しにドウェインと念願の対面を果たしたことについて、「ようやくお会いできてめちゃくちゃ嬉しいです！」と抑えきれない気持ちを語った。
さらに、ドウェインが松也に「君は私の声優だよね？」と話しかけ、「What can I say except You‘re welcome〜♪」と、なんとマウイの曲「You‘re Welcome」を日米マウイで一緒に熱唱。2人でハグをし、会場はこの日一番の盛り上がりを見せた。
そして、来日キャストから会場のファンへプレゼントが用意されていることが告げられると、「皆さんへのプレゼントは本作のムビチケです。ぜひ映画を楽しんでいただきたいです！」と来場したファンへ本作のムビチケがサプライズプレゼントされた。
最後に、この“モア夏祭り”を締めくくる大ヒット祈願として、ドウェインと松也の日米マウイがステージ中央の特大“モアナ大太鼓”を叩いての一本締めを実施。MCの「この夏は！」の掛け声を合図にキャサリンとTSUZUMI、そして会場の全員が「モアナー！」と高らかに叫び、ドウェインと松也が大きくバチを振るって“モアナ大太鼓”を鳴らすと、まるで海の波のような青いキャノンテープが発射され、会場全体が鮮やかなモアナブルーに包まれた。
そして日米チームモアナに大きな拍手が贈られながら、癒しと元気に溢れたイベントは大盛況のもと幕を閉じた。
映画『モアナと伝説の海』は、7月31日より公開。
【写真】ドウェイン・ジョンソン＆尾上松也がハグ
オープニングでは、夏らしい華やかな浴衣に身を包んだモアナ役の日本版声優であるTSUZUMIがまず登場し、劇中歌「どこまでも〜How Far I`ll Go〜」を圧巻の歌声で披露。会場のボルテージは一気に最高潮へと達した。TSUZUMIは一度降壇し、その後アニメーション版から引き続きマウイ役の日本版声優を務めている松也と一緒に登壇。日本版声優の2人がブルーカーペットへと足を進めてしばらくすると、来日キャストであるモアナ役のキャサリンが登場し、会場は大歓声に包まれた。
ドウェインとの対面を果たしたファンは感極まり号泣するファンも多く、ドウェインは熱いハグをするなど一人一人に対し特大のファンサービスをしてみせた。そして、夏祭りの雰囲気たっぷりのなか、キャサリンとドウェインが再びステージに登場し、TSUZUMIと松也も再登場。日米のモアナ＆マウイキャストがステージに集結した。
約32000人の応募の中からオーディションでモアナ役に抜擢されたキャサリンは今回が初来日。「本当に美しいところで、私の出身のシドニーとはだいぶ違うなと思っています。日本に来れてこういった形で皆さんと映画の公開をお祝いできることをとても光栄に思っています」と日本を訪れた感想を語った。
一方、映画のプロモーションとしては12年ぶりの来日となったドウェインは「日本に戻って来られてうれしいです。僕は何度も日本に来ていますが、日本食やお酒を飲むことを楽しみにしていて、そして何よりも情熱的な日本のファンとの交流をいつも楽しみにしています。皆さんの愛情表現は格別です。Thank you！ Yes！ チーフー！」と日本への愛を明かし、マウイの決め台詞である「チーフー」まで披露しファンを沸かせた。
TSUZUMIは「Hi！ I`m TSUZUMI. Nice to meet you！」と英語で来日キャストへ挨拶。アニメーション版からマウイ役を務めてきた松也は、10年越しにドウェインと念願の対面を果たしたことについて、「ようやくお会いできてめちゃくちゃ嬉しいです！」と抑えきれない気持ちを語った。
さらに、ドウェインが松也に「君は私の声優だよね？」と話しかけ、「What can I say except You‘re welcome〜♪」と、なんとマウイの曲「You‘re Welcome」を日米マウイで一緒に熱唱。2人でハグをし、会場はこの日一番の盛り上がりを見せた。
そして、来日キャストから会場のファンへプレゼントが用意されていることが告げられると、「皆さんへのプレゼントは本作のムビチケです。ぜひ映画を楽しんでいただきたいです！」と来場したファンへ本作のムビチケがサプライズプレゼントされた。
最後に、この“モア夏祭り”を締めくくる大ヒット祈願として、ドウェインと松也の日米マウイがステージ中央の特大“モアナ大太鼓”を叩いての一本締めを実施。MCの「この夏は！」の掛け声を合図にキャサリンとTSUZUMI、そして会場の全員が「モアナー！」と高らかに叫び、ドウェインと松也が大きくバチを振るって“モアナ大太鼓”を鳴らすと、まるで海の波のような青いキャノンテープが発射され、会場全体が鮮やかなモアナブルーに包まれた。
そして日米チームモアナに大きな拍手が贈られながら、癒しと元気に溢れたイベントは大盛況のもと幕を閉じた。
映画『モアナと伝説の海』は、7月31日より公開。