向井理も参加！ エハラマサヒロ、豪華ホームパーティーの様子を公開「すごいメンバー！」「楽しそう」
タレントのエハラマサヒロが16日までにInstagramを更新。豪華なホームパーティーでのオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】豪華ホームパーティーの模様や舞台のオフショットも！
エハラが「こないだ我が家に向井理さん、中別府葵ちゃん、松田慎也くん、美山加恋ちゃん、佐藤雄大くんが遊びに来たわい」と投稿したのは、ホームパーティーの模様を記録したオフショット。写真には、現在上演中の舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』で共演している向井や中別府らが、パーティーを楽しむ姿が収められている。投稿の中でエハラは「やっぱ初年度を乗り越えた仲間ってめっちゃ絆強いよね!!ええ仲間に囲まれながら今日も行って参ります」とコメント。舞台出演時のオフショットも披露している。
豪華ホームパーティーの写真にファンからは「すごいメンバー！」「楽しそう」「ゆるゆるした皆さんが素敵です」などの声が集まっている。
■エハラマサヒロ
1982年5月29日生まれ。大阪府出身。2009年、2010年と続けて『R-1ぐらんぷり』（カンテレ・フジテレビ系）決勝に進出し、2年連続で準優勝に輝く。2017年には『ものまね王座決定戦』（フジテレビ）で初優勝。2024年11月末日で、それまで所属していた吉本興業を退社。以降はフリーランスで活動している。
引用：「エハラマサヒロ」Instagram（@eharamasahiro）
【別カット】豪華ホームパーティーの模様や舞台のオフショットも！
エハラが「こないだ我が家に向井理さん、中別府葵ちゃん、松田慎也くん、美山加恋ちゃん、佐藤雄大くんが遊びに来たわい」と投稿したのは、ホームパーティーの模様を記録したオフショット。写真には、現在上演中の舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』で共演している向井や中別府らが、パーティーを楽しむ姿が収められている。投稿の中でエハラは「やっぱ初年度を乗り越えた仲間ってめっちゃ絆強いよね!!ええ仲間に囲まれながら今日も行って参ります」とコメント。舞台出演時のオフショットも披露している。
■エハラマサヒロ
1982年5月29日生まれ。大阪府出身。2009年、2010年と続けて『R-1ぐらんぷり』（カンテレ・フジテレビ系）決勝に進出し、2年連続で準優勝に輝く。2017年には『ものまね王座決定戦』（フジテレビ）で初優勝。2024年11月末日で、それまで所属していた吉本興業を退社。以降はフリーランスで活動している。
引用：「エハラマサヒロ」Instagram（@eharamasahiro）