エハラマサヒロ、豪華ホームパーティーの模様を公開　※「エハラマサヒロ」Instagram

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　タレントのエハラマサヒロが16日までにInstagramを更新。豪華なホームパーティーでのオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。

【別カット】豪華ホームパーティーの模様や舞台のオフショットも！

　エハラが「こないだ我が家に向井理さん、中別府葵ちゃん、松田慎也くん、美山加恋ちゃん、佐藤雄大くんが遊びに来たわい」と投稿したのは、ホームパーティーの模様を記録したオフショット。写真には、現在上演中の舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』で共演している向井や中別府らが、パーティーを楽しむ姿が収められている。投稿の中でエハラは「やっぱ初年度を乗り越えた仲間ってめっちゃ絆強いよね!!ええ仲間に囲まれながら今日も行って参ります」とコメント。舞台出演時のオフショットも披露している。

　豪華ホームパーティーの写真にファンからは「すごいメンバー！」「楽しそう」「ゆるゆるした皆さんが素敵です」などの声が集まっている。

■エハラマサヒロ
1982年5月29日生まれ。大阪府出身。2009年、2010年と続けて『R-1ぐらんぷり』（カンテレ・フジテレビ系）決勝に進出し、2年連続で準優勝に輝く。2017年には『ものまね王座決定戦』（フジテレビ）で初優勝。2024年11月末日で、それまで所属していた吉本興業を退社。以降はフリーランスで活動している。

引用：「エハラマサヒロ」Instagram（@eharamasahiro）