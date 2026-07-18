ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルが１８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルのライブ配信で、起業家の溝口勇児氏と作曲家のチバニャンのいざこざに言及した。

チバニャンはＴｉｋＴｏｋやインスタグラムで「エンタ芸人だった世界線の溝口さん」「溝口さんが彼女と同棲したら言いそうな事」など溝口氏のモノマネ動画を投稿し、話題となっている。



いじられ慣れていない溝口氏は困惑していたが、止まらないチバニャンの投稿に「おまえいい加減にしろよ」とキレ気味に反応したが、チバニャンは「おれは腹括って誠心誠意モノマネやってんだよ。なんでいちいち俺に突っかかってくんだよ」と溝口氏風に返答し、さらに投稿をヒートアップしている。

ヒカルは「チバニャンが溝口勇児に憑依している。本当に溝口さんが言いそう。なんかあるたびに『腹くくる』んで、だいたいそういう文章を書く。溝口さんもそんな反論されたことないから面食らっている。熱いやりとりが繰り広げられている」とチバニャンのモノマネの完成度を絶賛した。

溝口氏はチバニャンに対し、和解を呼びかけている。ヒカルは「全員、溝口勇児になれば、すべてのケンカを止めることができる。（溝口氏は）自分みたいなのが来たらうっとうしく感じたんだろうね。コラボしたらバズるだろうな。溝口ＶＳ溝口を見たい。本人同士がしゃべって、言い合いになった時に気になる」と話し、近くチバニャンと会う機会があるといい、コラボが実現するのか――。