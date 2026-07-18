◇第108回全国高校野球選手権富山大会3回戦 高岡第一7―0富山北部（2026年7月18日 高岡西部総合公園野球場）

今秋ドラフト候補に挙がる高岡第一の前田侑大（3年）が18日、富山北部との3回戦で無安打無得点試合を達成した。

2回に3者連続三振を奪うなど5回終了時点で11奪三振。7回に球場表示で最速155キロを計測するなど、直球で押し続けた。

球場ではDeNAの長谷川竜也編成部長らNPB8球団のスカウトが視察。楽天の小孫竜二スカウトは「高校生では、なかなか出てこないような投手だと思います。あのスピードボールは本当に魅力。春から夏にかけてさらによくなった。体も柔らかく、まだまだ伸びしろもあると思います」と驚きを隠さなかった。

◇前田 侑大（まえだ・ゆうと）2009年（平21）1月23日生まれ、富山県高岡市出身の17歳。小2からビッグファイトボーイズで投手などを務める。南星中では軟式野球部に所属。高岡第一では1年夏に背番号18でベンチ入りし、2年秋から背番号1。50メートル走6秒2。1メートル73、71キロ。左投げ左打ち。