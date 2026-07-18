〈《両親が知的障害》里親の元から逃げ、ゴミ屋敷に住む実母を選び...非行、高校中退を経て、18歳で初めて会った父親の"正体"〉から続く両親に知的障害があることから、生まれてすぐに乳児院へ預けられ、児童養護施設で少年時代の多くを過ごしたNEXT-GOさん（32）。【画像】「産んだなら、ちゃんと育ててくれ」施設で育ったNEXT-GOさんと知的障害のあるお母さんの2ショットを見るYouTuberやラッパーとして活動する彼に、18歳で