奈良市の名張川の川岸で、女性の親子とみられる2人の遺体が見つかった事件で、警察は遺体は三重・伊賀市に住む44歳の女性だと明らかにしました。警察によりますと、この事件は17日、奈良市の名張川の川岸で、ビニールシートにくるまれた女性2人の遺体が見つかったもので、今北享宏容疑者（37）が死体遺棄の疑いで逮捕されています。調べに対して、今北容疑者は容疑を認めていて、その後の警察への取材で「2人同時に遺棄した」など