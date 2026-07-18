女性2人の遺体が奈良市の川岸で見つかった事件で、警察はこのうち1人が三重県伊賀市の44歳の女性と特定しました。死体遺棄の疑いで逮捕された男は「1人で遺棄した」と供述しています。警察によりますと、奈良市の会社員・今北享宏容疑者(37)は、ことし2月奈良市月ケ瀬嵩の名張川の近くで、女性の遺体を遺棄した疑いできのう逮捕されました。現場では、女性2人の遺体がビニールシートでくるまれた状態で見つか
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