「本当に悔しいというか、自分でも絶対にやれる自信もあるし、何としても結果を残したいという思いのある舞台」【写真をみる】松木玖生「今シーズンは“ジェットコースター”」北中米ワールドカップ、決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）でブラジルに敗れたサッカー日本代表。敗戦から10時間後、東京・赤坂でインタビューに応じたのは、世界の舞台で戦う仲間たちの姿を画面越しに見つめていた松木玖生（くりゅう、23）だった。「