18日午前、長野市鬼無里の畑で男性(88)が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。警察や消防によりますと、午前9時45分ごろ「畑に男性が倒れている」と近くを通った人から消防に通報がありました。倒れていたのは長野市に住む農業の男性(88)で意識もなく、その場で死亡が確認されました。警察などは農作業中の事故、熱中症の疑いも含めて男性の死因などを調べています。