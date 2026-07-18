◇第108回全国高校野球選手権富山大会3回戦高岡第一7−0富山北部（2026年7月18日高岡西部総合公園野球場）今秋ドラフト候補の最速156キロ左腕、富山・高岡第一の前田侑大（3年）が18日、富山北部との3回戦でノーヒットノーランを達成。最速155キロをマークし、毎回の20奪三振の快投だった。甲子園大会での最多奪三振は1958年夏の徳島商・板東英二が準々決勝の魚津戦でマークした25三振が最多。ただしこの試合は延長18