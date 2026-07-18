3連休初日のきょう、福島県の海水浴場で25年ぶりの海開きです。海開きが行われたのは、福島県富岡町の富岡海水浴場です。富岡海水浴場は、漁港の工事や原発事故の影響で2002年から休止が続いていました。訪れた人「楽しい」「町の人たちの喜ぶ姿を見るのがうれしい」県内では来月1日に、浪江町で震災後初めて海開きが行われます。