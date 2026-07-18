闇バイトに応募した大学生の男ら2人が「窓を割って入ってください」などと指示を受けて、東京・世田谷区の住宅に侵入したとして、逮捕されました。【映像】連行される容疑者らの様子新潟市の大学生・神部駿希容疑者（21）と目黒区の無職・藤田隆太郎容疑者（38）は3日、世田谷区にある住宅の敷地内に無断で侵入した疑いがもたれています。警視庁によりますと、神部容疑者らはSNSで闇バイトに応募し、指示役から「窓を割って