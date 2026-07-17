MLBはオールスターが終了し、後半戦がスタート。ドジャースは日本時間17日、敵地のヤンキース戦から始まります。

大谷翔平選手はここまで投打で躍動。投げては14試合で8勝2敗、防御率1.79の成績。規定投球回に届いていないものの、ドジャース移籍3年目で初の開幕ローテーション入りし、腕を振ってきました。

打者としては92試合の出場で98安打を積み重ね、打率.293、22本塁打、58打点、60四球、6盗塁、OPS.952を記録。左膝の炎症や右上腕二頭筋の違和感などもありましたが、大きな離脱はなく前半戦を終えました。チームも61勝36敗でメジャー最高勝率での折り返しとなりました。

今季、シーズン序盤のインタビューでは「2022年くらいが一番、自分の中ではベストなシーズンだったと思っている。やっぱり稼働率も含めて、体のしんどさも含めて、そこはちょっと違うレベルではあったので、 それを今年しっかりとできれば嬉しいですし、そこを達成できるように努めたいなと思っています」と語っていました。

2022年シーズンはオールスター前、野手として89試合の出場で打率.258、19本塁打、56打点、10盗塁、OPS.834を記録。投手としては15試合の登板で、9勝4敗、防御率2.38を記録しました。その年の後半戦では、15本のアーチを積み上げ、投げては13試合で防御率2.28、6勝をマーク。最終的には「15勝＆34本塁打」で、規定投球回、規定打席を到達する異次元なシーズンとなりました。

その“ベストなシーズン”を再現するかのよう投打ともにハイレベルな数字が並ぶ2026年シーズン。なお、規定投球回に到達した2022年は、後半戦の13試合で79イニングを投球。最後までローテーションを守り抜き、規定投球回を超えました。

今年は選出されたオールスターは出場を辞退。左膝の水抜き処置を行い、数日間の休養を経て後半戦が始まります。ドジャースはワールドシリーズ3連覇を目指すシーズンの中、再びの“ダブル規定”達成にも注目されますが、どんな後半戦となるのでしょうか。

▽前半戦の主な成績比較

【2026年】

■投手

試合 14

勝利 8

敗戦 2

投球回 85.2

防御率 1.79

■打者

試合 88

打率 .293

本塁打 22

打点 58

四球 60

盗塁 6

OPS .952

【2022年】

■投手

試合 15

勝利 9

敗戦 4

投球回 87.0

防御率 2.38

■打者試合 89打率 .258本塁打 19打点 56四球 44盗塁 10OPS .834