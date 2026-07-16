CANDY TUNE村川緋杏、初写真集タイトルは『the Bibian』に！ 表紙解禁
CANDY TUNEの村川緋杏の初写真集のタイトルが、は『CANDY TUNE 村川緋杏1st写真集 the Bibian（ザ・ビビアン）』に決定。表紙が解禁された。
【写真】村川緋杏が大人っぽい表情から無邪気な笑顔まで、ありのままの姿を披露！ 先行カットギャラリー
2024年にリリースされた「倍倍FIGHT!」がTikTokの人気曲ランキング10週連続1位を獲得した「KAWAII LAB.」発の7人組女性アイドルグループCANDY TUNE。ピンクのメンバーカラーを担当している村川は、1999年12月3日生まれ。福岡県出身で、元HKT48のメンバー。愛称は「びびちゃん」。緋杏という名前は両親がタレントのビビアン・スーのファンで、ビビアンのように美しくなってほしいという思いから名付けられた。趣味の服づくりを活かし、CANDY TUNEの衣装プロデュースを手掛けており、2024年には自身のアパレルブランド「Visudlle」を立ち上げた。
そんな村川の初写真集が7月23日に発売。村川は「まさか自分が写真集を発売できるなんて！ 本当に想像もしていなかったので夢の中の出来事みたいですが、嬉しい気持ちでいっぱいです＾＾ 今の私が届けたいことをじっくり考えた時、『私なりのkawaiiを届けたい！』と強く思いました」とコメント。
「スタッフの方からも『他の写真集とは一味違ってすごくいいね』と言っていただけて、私らしさをしっかり表現できたんじゃないかなと自信でいっぱいです。アイドルになって12年、こんな人生もあるのかと私の人生をこの写真集と一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです」とコメントしている。
沖縄で行われたロケでは、普段のアイドルのステージとは印象が違う大人っぽい表情から無邪気な笑顔まで、ありのままの姿を披露。本書では、夕焼けビーチでの色っぽい水着ショットや寝起きすっぴんカットなどを収めている。
また、7月30日に東京・SHIBUYA TSUTAYA、8月3日に梅田蔦屋書店で発売記念イベントを開催する。
『CANDY TUNE 村川緋杏 1st写真集 the Bibian』は、宝島社より7月23日発売。
【写真】村川緋杏が大人っぽい表情から無邪気な笑顔まで、ありのままの姿を披露！ 先行カットギャラリー
2024年にリリースされた「倍倍FIGHT!」がTikTokの人気曲ランキング10週連続1位を獲得した「KAWAII LAB.」発の7人組女性アイドルグループCANDY TUNE。ピンクのメンバーカラーを担当している村川は、1999年12月3日生まれ。福岡県出身で、元HKT48のメンバー。愛称は「びびちゃん」。緋杏という名前は両親がタレントのビビアン・スーのファンで、ビビアンのように美しくなってほしいという思いから名付けられた。趣味の服づくりを活かし、CANDY TUNEの衣装プロデュースを手掛けており、2024年には自身のアパレルブランド「Visudlle」を立ち上げた。
「スタッフの方からも『他の写真集とは一味違ってすごくいいね』と言っていただけて、私らしさをしっかり表現できたんじゃないかなと自信でいっぱいです。アイドルになって12年、こんな人生もあるのかと私の人生をこの写真集と一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです」とコメントしている。
沖縄で行われたロケでは、普段のアイドルのステージとは印象が違う大人っぽい表情から無邪気な笑顔まで、ありのままの姿を披露。本書では、夕焼けビーチでの色っぽい水着ショットや寝起きすっぴんカットなどを収めている。
また、7月30日に東京・SHIBUYA TSUTAYA、8月3日に梅田蔦屋書店で発売記念イベントを開催する。
『CANDY TUNE 村川緋杏 1st写真集 the Bibian』は、宝島社より7月23日発売。