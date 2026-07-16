ネコのおならの音を聞いたことがある人は何%？ヤマト運輸のガチ検証に腹筋崩壊
YouTubeチャンネル「ヤマトグループ 公式チャンネル」が、「【検証】ネコのおならの音を聞いたことがある人は何％いるのか！？」と題した動画を公開しました。動画では、クロネコヤマトが視聴者の疑問に答えるべく、全国の飼い主へのアンケートや本格的な観測実験を通じて、ネコのおならの実態に迫っています。
本企画は、「ネコのおならの音を聞いたことがない」という視聴者からの依頼をきっかけにスタートしました。ヤマト運輸と視聴者で作る知識探求企画「ニャレッジシェア」の一環として、全国の飼い主300名を対象にアンケート調査を実施します。集計を待つ間、3組の家族にインタビューを行うと、飼い主たちからは「めちゃくちゃくさい」「鼻にツンとくる」という証言のほか、音については「プッ」「プスゥ～」といった小さな音を聞いたことがあるという声が寄せられました。
さらに動画内では、ネコのおならを実際に観測する実験を敢行します。さつまいもを与えてガスを生成し、マッサージや運動で腸内を活性化させた後、リラックスした状態を最新の高感度マイクとサーモカメラで待ち構えました。しかし、ネコたちはカメラの前でマイペースに振る舞い、残念ながら決定的なおならの音を捉えることは叶いませんでした。
その後、アンケート結果が発表され、ネコのおならの音を聞いたことがある人は「59％」に上ることが判明。最も多く聞かれた音は「プスッ」で、リラックスして横になっている時に出やすい傾向も明らかになりました。最後は、ヤマト運輸が企業の脱炭素経営をサポートする「温室効果ガス排出量提供サービス」をPRし、ネコのおならに絡めてスマートに締めくくっています。ネコのマイペースな姿と、大企業が本気で行う斜め上の検証のギャップに、思わず笑いと癒やしをもらえる一本です。
本企画は、「ネコのおならの音を聞いたことがない」という視聴者からの依頼をきっかけにスタートしました。ヤマト運輸と視聴者で作る知識探求企画「ニャレッジシェア」の一環として、全国の飼い主300名を対象にアンケート調査を実施します。集計を待つ間、3組の家族にインタビューを行うと、飼い主たちからは「めちゃくちゃくさい」「鼻にツンとくる」という証言のほか、音については「プッ」「プスゥ～」といった小さな音を聞いたことがあるという声が寄せられました。
さらに動画内では、ネコのおならを実際に観測する実験を敢行します。さつまいもを与えてガスを生成し、マッサージや運動で腸内を活性化させた後、リラックスした状態を最新の高感度マイクとサーモカメラで待ち構えました。しかし、ネコたちはカメラの前でマイペースに振る舞い、残念ながら決定的なおならの音を捉えることは叶いませんでした。
その後、アンケート結果が発表され、ネコのおならの音を聞いたことがある人は「59％」に上ることが判明。最も多く聞かれた音は「プスッ」で、リラックスして横になっている時に出やすい傾向も明らかになりました。最後は、ヤマト運輸が企業の脱炭素経営をサポートする「温室効果ガス排出量提供サービス」をPRし、ネコのおならに絡めてスマートに締めくくっています。ネコのマイペースな姿と、大企業が本気で行う斜め上の検証のギャップに、思わず笑いと癒やしをもらえる一本です。
YouTubeの動画内容
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