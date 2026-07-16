『夫婦と16歳』第3話 “美子”かたせ梨乃、野村夫妻の旅行話を聞き嫉妬の渦に飲み込まれる
かたせ梨乃と豆原一成（JO1）がダブル主演を務めるドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時30分）の第3話が16日深夜に放送される。
【写真】美子（かたせ梨乃）を“友だち”と思い始めた冴（岡田結実）『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』第3話より
本作は『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名コミックを実写化したロマンティックホラー。“自認16歳美少女”の61歳おばさんが愛ゆえに暴走する狂気を描き出す。
■第3話あらすじ
野村紘（豆原）は結婚記念日を忘れてしまい、妻の冴（岡田結実）を怒らせてしまう。一方、紘がすぐに離婚し、自分と結婚してくれるはずと妄想を膨らませる美子（かたせ）は、冴の愚痴を聞くふりをし、ここぞとばかりに離婚を勧める。
しかし美子が隣家の野村家を盗聴中に、冴が美子について“大事な友だち”と話すのを聞いてしまい、紘を奪い取ることに葛藤が生じる。その矢先、野村夫妻の旅行話を聞いた美子は、嫉妬の渦に飲み込まれて驚愕の行動に出る。
ドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』はテレビ東京系にて毎週木曜深夜24時30分放送。
【写真】美子（かたせ梨乃）を“友だち”と思い始めた冴（岡田結実）『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』第3話より
本作は『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名コミックを実写化したロマンティックホラー。“自認16歳美少女”の61歳おばさんが愛ゆえに暴走する狂気を描き出す。
■第3話あらすじ
しかし美子が隣家の野村家を盗聴中に、冴が美子について“大事な友だち”と話すのを聞いてしまい、紘を奪い取ることに葛藤が生じる。その矢先、野村夫妻の旅行話を聞いた美子は、嫉妬の渦に飲み込まれて驚愕の行動に出る。
ドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』はテレビ東京系にて毎週木曜深夜24時30分放送。