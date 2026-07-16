岡田准一×松坂桃李×仲野太賀『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』 一流ミュージシャン集結の特報解禁
俳優の岡田准一が主演する映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』（12月25日公開）の30秒特報映像と新ビジュアルが公開された。あわせて、劇中音楽を支える一流ミュージシャンの参加も発表された。
【動画】岡田准一×松坂桃李×仲野太賀『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』特報
本作は、1963年に坂本九の「上を向いて歩こう」が「SUKIYAKI」のタイトルで全米ビルボードチャート3週連続1位を獲得した実話をもとに、その誕生秘話を事実に基づくフィクションとして描くエンターテインメント大作。メガホンを取るのは、『ヘヴンズ ストーリー』などで知られる瀬々敬久監督。
主人公の作曲家・中村八大を岡田、作詞家・永六輔を松坂桃李、歌手・坂本九を仲野太賀が演じる。いずれも大河ドラマ主演経験を持ち、日本アカデミー賞受賞歴を誇る3人が、昭和の伝説のトリオ「６８９トリオ」を体現する。ほか、清野菜名、仲里依紗、土屋太鳳、上白石萌音、吉岡里帆、前野朋哉、こがけん、薬師丸ひろ子、阿部寛、戸塚純貴、八木莉可子、井之脇海、山田真歩らが出演する。
公開された特報映像は、岡田演じる中村八大の「1・2・3・4」の掛け声でスタート。ジャズの名曲「It Don't Mean a Thing」に乗せて、ピアノを弾く中村、慣れない作詞に挑む永六輔（松坂）、ステージで笑顔を見せる坂本九（仲野）ら、“６８９トリオ”の青春が躍動感たっぷりに描かれている。
さらに、中村の妻・順子（清野菜名）、永の妻・昌子（仲里依紗）、坂本九の妻・由紀子（土屋太鳳）をはじめ、中村が出会う女性・アリス（上白石萌音）、黒柳徹子（吉岡里帆）らも登場。「この曲は世界中みんなの歌なんです」という坂本九のせりふとともに、名曲誕生の裏側が垣間見える映像となっている。
同時に公開された新ビジュアルには、真剣な表情でピアノを奏でる八大、笑顔を見せる六輔、マイクスタンドを握り熱唱する九の姿を収録。“６８９トリオ”が手をつないで歩くバックショットも印象的に描かれている。
また、本作には実力派音楽家も参加。音楽監督を岩崎太整、音楽を林正樹が担当するほか、特報で流れる「It Don't Mean a Thing」の演奏には、ドラマーの石若駿、テナーサックスの松丸契、ウッドベースの須川崇志が参加し、八大とセッションするメンバーとして、劇中でも演奏シーンを披露する。
さらに、『夢であいましょう』のダンサー役には、オーディション番組『timelesz project』のダンストレーナーや、Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」の振付・パフォーマンスディレクターとして知られるNOSUKE（-Team”S”pecial-）が出演。ラストコンサートシーンの演出も担当し、ライブ感あふれる超本格音楽映画の側面を支える。
【動画】岡田准一×松坂桃李×仲野太賀『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』特報
本作は、1963年に坂本九の「上を向いて歩こう」が「SUKIYAKI」のタイトルで全米ビルボードチャート3週連続1位を獲得した実話をもとに、その誕生秘話を事実に基づくフィクションとして描くエンターテインメント大作。メガホンを取るのは、『ヘヴンズ ストーリー』などで知られる瀬々敬久監督。
公開された特報映像は、岡田演じる中村八大の「1・2・3・4」の掛け声でスタート。ジャズの名曲「It Don't Mean a Thing」に乗せて、ピアノを弾く中村、慣れない作詞に挑む永六輔（松坂）、ステージで笑顔を見せる坂本九（仲野）ら、“６８９トリオ”の青春が躍動感たっぷりに描かれている。
さらに、中村の妻・順子（清野菜名）、永の妻・昌子（仲里依紗）、坂本九の妻・由紀子（土屋太鳳）をはじめ、中村が出会う女性・アリス（上白石萌音）、黒柳徹子（吉岡里帆）らも登場。「この曲は世界中みんなの歌なんです」という坂本九のせりふとともに、名曲誕生の裏側が垣間見える映像となっている。
同時に公開された新ビジュアルには、真剣な表情でピアノを奏でる八大、笑顔を見せる六輔、マイクスタンドを握り熱唱する九の姿を収録。“６８９トリオ”が手をつないで歩くバックショットも印象的に描かれている。
また、本作には実力派音楽家も参加。音楽監督を岩崎太整、音楽を林正樹が担当するほか、特報で流れる「It Don't Mean a Thing」の演奏には、ドラマーの石若駿、テナーサックスの松丸契、ウッドベースの須川崇志が参加し、八大とセッションするメンバーとして、劇中でも演奏シーンを披露する。
さらに、『夢であいましょう』のダンサー役には、オーディション番組『timelesz project』のダンストレーナーや、Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」の振付・パフォーマンスディレクターとして知られるNOSUKE（-Team”S”pecial-）が出演。ラストコンサートシーンの演出も担当し、ライブ感あふれる超本格音楽映画の側面を支える。