タレントのスザンヌ（39）が14日配信のABEMA「愛のハイエナ6」（火曜後11・00）にゲスト出演。人気番組で泥酔した大失態エピソードを告白した。

スタジオトークで番組MCのニューヨーク・屋敷裕政から「スザンヌさんはお酒を飲まれますか？」と切り出した。スザンヌは「飲むんですよ」と即答し、「クイズ！ヘキサゴン」で共演していた里田まい、木下優樹菜さんなどと飲むことが多いという。

屋敷が「酔っ払ってやらかしたことはありますか？」と質問すると、スザンヌは人気番組での大失態エピソードを語り始めた。

フジテレビの人気トークバラエティー「グータンヌーボ」に出演した際に、スタッフもいなく自分自身がどれくらい飲んでいるのかわからなくなってしまったという。飲みすぎてしまってトイレに行った際に履いていたロングブーツに全部嘔吐。そのままマネジャーに嘔吐したロングブーツを渡し、マネジャーにおんぶされながら退店した。

まさかの告白にスタジオが笑いに包まれる中で、さらば青春の光・森田哲矢が「それは放送されたの？」と尋ねると、スザンヌは「放送はされたんですけど、“諸事情で途中退席されました”ってなってました」と説明した。