1泊3,890円！「作業できる環境としては最強」京都の神コスパホテルで快適ステイ【ザ・ワンファイブ京都四条】
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【激安ホテル】京都で1泊3,890円で宿泊できたホテルが神コスパで品質も最高でした」と題した動画を公開した。京都の下京区にある「ザ・ワンファイブ京都四条」での宿泊体験を通し、リーズナブルでありながら充実した設備と快適な滞在の様子を伝えている。
阪急大宮駅から徒歩3分の場所に位置するこのホテルは、2018年に開業した近代的な円形の建物が特徴。1階にはコンビニが併設されており、ちょっとした買い物にも便利だ。今回はYahoo!トラベルからの予約で、1泊3,890円という格安価格で宿泊できたという。
1階ロビーにはウェルカムドリンクのコーヒーや、クレンジングなどの無料アメニティが豊富に用意されている。2階のフリースペースラウンジはおしゃれな空間で、大きなテーブルには各席にコンセントが完備されており、「作業できる環境としては最強でした」と絶賛している。
客室は17平米のツインルームを紹介。このホテルはシングルルームがなく、ツインからの提供となっている。机のコンセントについて「カバーって結構大事ですよね！」と細かい配慮に感心する様子や、東芝製の冷蔵庫、多めに用意されたハンガーなど、設備面の良さがうかがえる。また、水回りはユニットバスではなく、洗面台、トイレ、シャワー室が独立したセパレートタイプとなっており、シャワー室にはオーバーヘッドシャワーも完備されている。
夜は徒歩2分の場所にある松屋でハンバーグ定食を堪能し、ホテルに戻った後は「ベッドの寝心地が良かったのでぐっすり眠ることができました」と大満足の滞在となったようだ。京都でのビジネスや観光の拠点として、ホテル選びの候補に入れてみてはいかがだろうか。
阪急大宮駅から徒歩3分の場所に位置するこのホテルは、2018年に開業した近代的な円形の建物が特徴。1階にはコンビニが併設されており、ちょっとした買い物にも便利だ。今回はYahoo!トラベルからの予約で、1泊3,890円という格安価格で宿泊できたという。
1階ロビーにはウェルカムドリンクのコーヒーや、クレンジングなどの無料アメニティが豊富に用意されている。2階のフリースペースラウンジはおしゃれな空間で、大きなテーブルには各席にコンセントが完備されており、「作業できる環境としては最強でした」と絶賛している。
客室は17平米のツインルームを紹介。このホテルはシングルルームがなく、ツインからの提供となっている。机のコンセントについて「カバーって結構大事ですよね！」と細かい配慮に感心する様子や、東芝製の冷蔵庫、多めに用意されたハンガーなど、設備面の良さがうかがえる。また、水回りはユニットバスではなく、洗面台、トイレ、シャワー室が独立したセパレートタイプとなっており、シャワー室にはオーバーヘッドシャワーも完備されている。
夜は徒歩2分の場所にある松屋でハンバーグ定食を堪能し、ホテルに戻った後は「ベッドの寝心地が良かったのでぐっすり眠ることができました」と大満足の滞在となったようだ。京都でのビジネスや観光の拠点として、ホテル選びの候補に入れてみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
関連記事
【神コスパ】京都で1泊3740円!? 「安すぎだと思いました」直前予約で泊まれる快適ホテル
「1泊4,366円」は絶対見逃せない！朝食・大浴場・ウェルカムドリンクまで付いた神ホテル「コスパ最強」
高級感があるのに破格！大阪・天満橋の駅直結ホテルが神コスパすぎた
チャンネル情報
hotelgurashich@gmail.com
youtube.com/@ホテル暮らしch YouTube