【神コスパ】京都で1泊3740円!? 「安すぎだと思いました」直前予約で泊まれる快適ホテル

「1泊4,366円」は絶対見逃せない！朝食・大浴場・ウェルカムドリンクまで付いた神ホテル「コスパ最強」

高級感があるのに破格！大阪・天満橋の駅直結ホテルが神コスパすぎた