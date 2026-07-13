『トイ・ストーリー５』ジェシーとテック・トリオが激突する本編映像解禁 佐野勇斗らの吹替に絶賛の声
公開中のアニメ映画『トイ・ストーリー５』より、ジェシーとハイテクおもちゃ“テック・トリオ”の喧嘩が勃発する本編シーンが解禁された。
【動画】ジェシーとテック・トリオの喧嘩が勃発！ アニメ映画『トイ・ストーリー５』本編映像
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマチックに描き、世界中の観客を感動の渦に包み込んできたディズニー＆ピクサーの大ヒットシリーズ「トイ・ストーリー」の最新作。
公開初週末3日間で動員164万人、興行収入24億1510万円を記録。社会現象的大ヒットとなった『アナと雪の女王２』（最終興収133.7億円）や『ズートピア２』（最終興収157.4億円）を上回り、実写作品を含む歴代洋画作品のオープニング興行成績No.1という驚異的な記録を打ち立て、歴史的な快挙となる特大オープニングを飾った。
今回解禁された映像は、ジェシーが最初の持ち主だったエミリーの家に偶然たどり着き、ハイテクおもちゃのスマーティー・パンツ、アトラス、スナッピーと一触即発の口論を繰り広げるシーン。現在はブレイズという女の子が住んでいるが、ジェシーはそこがかつてエミリーと暮らしていた家であることを思い出す。しかし、スマーティー・パンツに「嘘だ」と言われて頭に血が上ったジェシーは、天井の木目が怒った目に見えることや、窓にクモの巣のようなヒビが入っていること、家の外の木にタイヤのブランコがあることを挙げる。そして、長い間持ち主に忘れられ、しまわれていたスマーティー・パンツに向かって「役立たず！」と、ひどい言葉を言ってしまうのだった。
実はジェシーには、『トイ・ストーリー２』でベッドの下に置き去りにされ、エミリーに忘れられた末、寄付されてしまうという、おもちゃにとってつらい過去があった。その経験がトラウマとなり、再び愛する人に捨てられたくないという強い思いを抱いている。ジェシーは現在の持ち主であるボニーのもとへ帰ろうとするが、果たしておもちゃの本当の役割とは何なのか。そして、ジェシーの過去に隠された秘密とは――。その答えをぜひ劇場で確かめてほしい。
本作では、テック・トリオの日本版声優にも称賛の声が相次いでいる。毒舌でおしゃべりなトイレ・トレーニング用のハイテクおもちゃ、スマーティー・パンツ役を佐野勇斗、陽気で頼れるカバのデジタルマップおもちゃ・アトラス役を松井ケムリ（令和ロマン）、キュートで仲間思いなデジカメのおもちゃ・スナッピー役を井上和（乃木坂46）がそれぞれ担当。SNS上では、3人の日本語吹替について「上手すぎる」「テック・トリオ大好き」などの声が続出している。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は全国公開中。
【動画】ジェシーとテック・トリオの喧嘩が勃発！ アニメ映画『トイ・ストーリー５』本編映像
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマチックに描き、世界中の観客を感動の渦に包み込んできたディズニー＆ピクサーの大ヒットシリーズ「トイ・ストーリー」の最新作。
公開初週末3日間で動員164万人、興行収入24億1510万円を記録。社会現象的大ヒットとなった『アナと雪の女王２』（最終興収133.7億円）や『ズートピア２』（最終興収157.4億円）を上回り、実写作品を含む歴代洋画作品のオープニング興行成績No.1という驚異的な記録を打ち立て、歴史的な快挙となる特大オープニングを飾った。
実はジェシーには、『トイ・ストーリー２』でベッドの下に置き去りにされ、エミリーに忘れられた末、寄付されてしまうという、おもちゃにとってつらい過去があった。その経験がトラウマとなり、再び愛する人に捨てられたくないという強い思いを抱いている。ジェシーは現在の持ち主であるボニーのもとへ帰ろうとするが、果たしておもちゃの本当の役割とは何なのか。そして、ジェシーの過去に隠された秘密とは――。その答えをぜひ劇場で確かめてほしい。
本作では、テック・トリオの日本版声優にも称賛の声が相次いでいる。毒舌でおしゃべりなトイレ・トレーニング用のハイテクおもちゃ、スマーティー・パンツ役を佐野勇斗、陽気で頼れるカバのデジタルマップおもちゃ・アトラス役を松井ケムリ（令和ロマン）、キュートで仲間思いなデジカメのおもちゃ・スナッピー役を井上和（乃木坂46）がそれぞれ担当。SNS上では、3人の日本語吹替について「上手すぎる」「テック・トリオ大好き」などの声が続出している。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は全国公開中。