イギリスのヘンリー王子とメガン妃が2人の子どもを連れて、およそ4年ぶりにチャールズ国王・カミラ王妃夫妻を訪問したことがわかりました。

マットの上でヤギと共にヨガで瞑想するイギリスのヘンリー王子。

ヘンリー王子は11日、イギリスの南西部ウェスト・ミッドランズで開催された夏祭りで、子ヤギとふれあいながらヨガを行う、いわゆる「ヤギヨガ」を体験したほか、水風船を投げ合うなどして参加者らと交流しました。

BBCによりますと、ヘンリー王子とメガン妃は10日、アーチー王子（7）とリリベット王女（5）とともに、チャールズ国王とカミラ王妃を訪問したということです。

チャールズ国王が孫に会うのは、およそ4年ぶりだと伝えられています。

また、ヘンリー王子とメガン妃がそろってイギリスを訪れたのは、2022年にエリザベス女王の葬儀に参列して以来のことです。

当初の計画では、今回、メガン妃はロンドンとバーミンガムのイベントに出席する予定だったものの、警備態勢をめぐる意見の相違から予定が変更されたと報じられています。

CNNロンドンは、王室がバッキンガム宮殿での滞在に招待したのにもかかわらず、ヘンリー王子側の返答が遅かったため滞在できなかったとしています。