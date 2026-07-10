全国でニコちゃん大量発生中!? キャンペーン開催中の「ニコニコレンタカー」でドライブしてみた Xでフォロー＆投稿すると、Amazonギフト券10万円分が当たるチャンス！
物価高の折、それでもどこかへ行きたくなる夏――。せめて移動費くらい減らしたくなるところです。うーん、どうしよう。と品川駅を歩いていると、目に入る黄色と赤のサイネージ。
どこかで見たことのある「ニコちゃん」が画面内に大量発生中です。じっと見つめていたら種明かし。そうだ「ニコニコレンタカー」の公式キャラクターですね。
なんでも「ニコニコレンタカー」では、2026年7月1日（水）〜8月31日（月）の期間中、「夏のドライブキャンペーン 〜ニコちゃん、全国各地で大量発生中〜」を開催中なんだとか。
公式アプリ「ニコパス」でレンタカーを予約すると、抽選で2,525名にPayPayポイント「最大5万円分」がその場で当たるチャンス！
そもそもお安いイメージのある「ニコニコレンタカー」。そんなに大盤振る舞いして大丈夫なの？ということで、後日、こどもと一緒にドライブに出かけてみました。
まずは公式アプリ「ニコパス」でレンタカーを予約。アプリを開いてみると、ここでもニコちゃんが大量発生。キャンペーン仕様の画面になっていました。店舗も「店舗名」「都道府県」「マップ」から探すことができて便利です。ちなみに「ニコパス」には黒歴史があるらしいですが、それはまた別の記事で…。
出発日時、車両日時、車両クラスを選択して…。禁煙/喫煙や、カーナビも無料で付いてきます。必要があれば、チャイルドシートも550円/台から付けられるのはとても便利ですね。
おお。アクアやライズなど（Sクラス）ではアプリでの予約だと12時間2,525円。「ニコニコ」の看板に偽りなし、ですね！N-BOXやスペーシア（Kクラス）ではさらにお安い12時間2,420円。免許証もアプリから事前に登録できます。
あっという間に予約完了。するとPayPayポイントの抽選が始まります。結果は…そう簡単に当たらないわけですが、我々が当たらなかった分だけ読者の皆さんへのチャンスが広がったと思いましょう。
もし外れてしまっても、全国で見つけた「ニコニコ」を「#ニコニコ発見」のハッシュタグをつけてXに投稿すると、「Amazonギフト券 10万円分」などの豪華景品が当たるそうです。ドライブがてら、「ニコニコ」を見つけられるでしょうか？
そしてレンタル当日。「ニコパス」で事前登録をしておいたため、すぐに車両チェックに移ります。なんと3分程度で出発準備完了。
さらに、夏のキャンペーン限定のニコちゃんうちわももらいました。これは夏らしくてちょっと嬉しいお土産です。
用意してもらった車はなかなか綺麗で快適。ちょうど天気も良くて、ドライブ日和です。さぁ、どこに行こうかな。特にあてのないドライブですが、そういえば今回の「ニコニコレンタカー」のX投稿キャンペーンは「ニコニコな写真」や「ニコニコなエピソード」の投稿でも良いらしいです。
そういえば最近こどもを自然に触れさせてあげられていないなあ、ということで牧場にやってきました。トラクターの写真スポットがあり、はたらくくるまが大好きな息子のニコニコ笑顔を記念撮影。出発時は曇り空だったけど、写真を撮るころには空が見え始めてきてなんだかハッピーなドライブになりました。きっかけをありがとう、ニコニコレンタカー…。
というわけで、出発店舗に戻ってレンタカーを返却。「ニコニコな写真」もカメラに収めたし、気分転換になるとても良いドライブでした。「#ニコニコ発見」ハッシュタグをつけXに投稿します。当たりますように…。
ちなみにレンタカー代は12時間2,525円。24時間でも5,060円とリーズナブルなので、夏休みのドライブや旅行にもぴったりです。予約するだけで参加できるキャンペーンも実施中なので、この夏のお出かけのついでにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
どこかで見たことのある「ニコちゃん」が画面内に大量発生中です。じっと見つめていたら種明かし。そうだ「ニコニコレンタカー」の公式キャラクターですね。
なんでも「ニコニコレンタカー」では、2026年7月1日（水）〜8月31日（月）の期間中、「夏のドライブキャンペーン 〜ニコちゃん、全国各地で大量発生中〜」を開催中なんだとか。
公式アプリ「ニコパス」でレンタカーを予約すると、抽選で2,525名にPayPayポイント「最大5万円分」がその場で当たるチャンス！
そもそもお安いイメージのある「ニコニコレンタカー」。そんなに大盤振る舞いして大丈夫なの？ということで、後日、こどもと一緒にドライブに出かけてみました。
まずは公式アプリ「ニコパス」でレンタカーを予約。アプリを開いてみると、ここでもニコちゃんが大量発生。キャンペーン仕様の画面になっていました。店舗も「店舗名」「都道府県」「マップ」から探すことができて便利です。ちなみに「ニコパス」には黒歴史があるらしいですが、それはまた別の記事で…。
出発日時、車両日時、車両クラスを選択して…。禁煙/喫煙や、カーナビも無料で付いてきます。必要があれば、チャイルドシートも550円/台から付けられるのはとても便利ですね。
おお。アクアやライズなど（Sクラス）ではアプリでの予約だと12時間2,525円。「ニコニコ」の看板に偽りなし、ですね！N-BOXやスペーシア（Kクラス）ではさらにお安い12時間2,420円。免許証もアプリから事前に登録できます。
あっという間に予約完了。するとPayPayポイントの抽選が始まります。結果は…そう簡単に当たらないわけですが、我々が当たらなかった分だけ読者の皆さんへのチャンスが広がったと思いましょう。
もし外れてしまっても、全国で見つけた「ニコニコ」を「#ニコニコ発見」のハッシュタグをつけてXに投稿すると、「Amazonギフト券 10万円分」などの豪華景品が当たるそうです。ドライブがてら、「ニコニコ」を見つけられるでしょうか？
そしてレンタル当日。「ニコパス」で事前登録をしておいたため、すぐに車両チェックに移ります。なんと3分程度で出発準備完了。
さらに、夏のキャンペーン限定のニコちゃんうちわももらいました。これは夏らしくてちょっと嬉しいお土産です。
用意してもらった車はなかなか綺麗で快適。ちょうど天気も良くて、ドライブ日和です。さぁ、どこに行こうかな。特にあてのないドライブですが、そういえば今回の「ニコニコレンタカー」のX投稿キャンペーンは「ニコニコな写真」や「ニコニコなエピソード」の投稿でも良いらしいです。
そういえば最近こどもを自然に触れさせてあげられていないなあ、ということで牧場にやってきました。トラクターの写真スポットがあり、はたらくくるまが大好きな息子のニコニコ笑顔を記念撮影。出発時は曇り空だったけど、写真を撮るころには空が見え始めてきてなんだかハッピーなドライブになりました。きっかけをありがとう、ニコニコレンタカー…。
というわけで、出発店舗に戻ってレンタカーを返却。「ニコニコな写真」もカメラに収めたし、気分転換になるとても良いドライブでした。「#ニコニコ発見」ハッシュタグをつけXに投稿します。当たりますように…。
ちなみにレンタカー代は12時間2,525円。24時間でも5,060円とリーズナブルなので、夏休みのドライブや旅行にもぴったりです。予約するだけで参加できるキャンペーンも実施中なので、この夏のお出かけのついでにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
■キャンペーン実施概要
夏のドライブキャンペーン 〜ニコちゃん、全国各地で大量発生中〜
期間：2026年7月1日(水)〜2026年8月31日 (月)23時59分
キャンペーンページ：https://2525rentacar.com/nicopass-cp/202607.html
X：https://x.com/2525rentacar
■品川駅デジタルサイネージ
掲出場所：JR J･ADビジョン 品川駅自由通路
掲出期間：7月6日（月）〜7月12日（日）
※駅及び駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。
夏のドライブキャンペーン 〜ニコちゃん、全国各地で大量発生中〜
期間：2026年7月1日(水)〜2026年8月31日 (月)23時59分
キャンペーンページ：https://2525rentacar.com/nicopass-cp/202607.html
X：https://x.com/2525rentacar
■品川駅デジタルサイネージ
掲出場所：JR J･ADビジョン 品川駅自由通路
掲出期間：7月6日（月）〜7月12日（日）
※駅及び駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。
[PR企画：ニコニコレンタカー × ライブドアニュース]