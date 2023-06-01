女子プロレス「スターダム」８日の後楽園大会でなつぽい（３０）が朱里の持つＩＷＧＰ女子王座奪取へ向けた新技をお披露目した。

１８日大田区大会でのベルト挑戦を控えるなつぽいは、この日「コズミック・エンジェルズ（ＣＡ）」のさくらあや、安納サオリ、水森由菜、玖麗さやか、金屋あんねと組んで、「ゴッズ・アイ（ＧＥ）」の朱里、壮麗亜美、妃南、レディ・Ｃ、八神蘭奈、虎龍清花と１２人タッグマッチで激突。序盤から朱里と対峙するとハイスピードな攻防を繰り広げた。

両軍入り乱れる攻防の最後は、なつぽいと八神の一騎打ちに。一進一退の攻防の中フェアリアル・ギフトを決めるも、カウント２で返されてしまった。ならばとなつぽいは王座戦に向け開発した新技「なつぽい式・メイドインジャぽい（ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ）」を披露。夫である新日本プロレスの鷹木信悟の得意技と同型の技で３カウントを奪ってみせた。

試合後マイクを握ったなつぽいは「私にとってこの戦いは今世紀最大の挑戦。このベルトを必ず巻いて史上初の伝説を作り上げます」と王座戦に向け豪語。さらに「このベルトは私が巻かないといけない。なぜならばＩＷＧＰのＰはなつぽいのＰ！」と謎の理論を展開し、朱里と火花を散らしていた。