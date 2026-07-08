松丸亮吾、一部ファンの“迷惑行為”に言及「どの界隈にも共通する話だと思いますが」
謎解きクリエイター・松丸亮吾が8日、自身のXを更新。一部のファンに向けて注意を呼びかけた。
【写真】「たしかにディグダだわww」松丸亮吾が披露した“ポケモン風”の寝癖
投稿で「注意喚起」と書き出し、「最近、僕を応援してくださる方の中に、他のファンをDM・リプライなどで攻撃する迷惑行為をしている方がいることを確認しています」と説明。「どの界隈にも共通する話だと思いますが、ファンを減らされて一番困るのは本人です。ファンなのであれば、本人の困ることをしないでください」と注意を呼びかけた。
そして、「僕を応援してくださる大切なファンの方へ。そういったDM・リプライが届いた場合、その送信者はファン失格ですので、どうか毅然な態度でスルーしてください」とアドバイス。「皆さんからの応援のリプライやメッセージが僕の活力です。どうか、他の人に何か嫌なことを言われても、僕へのメッセージはやめないでほしいです。今後ともよろしくお願いします」と、最後に絵文字を添えて締めくくった。
【写真】「たしかにディグダだわww」松丸亮吾が披露した“ポケモン風”の寝癖
投稿で「注意喚起」と書き出し、「最近、僕を応援してくださる方の中に、他のファンをDM・リプライなどで攻撃する迷惑行為をしている方がいることを確認しています」と説明。「どの界隈にも共通する話だと思いますが、ファンを減らされて一番困るのは本人です。ファンなのであれば、本人の困ることをしないでください」と注意を呼びかけた。