野沢直子、父親の意外な職業を明かす「会員制の会社を立ち上げて」 清水ミチコ「それで莫大な利益をお上げになって」
お笑いタレントの野沢直子（63）が、6日に配信されたABCラジオのポッドキャスト番組『野沢直子Oi！老い！オイっ！』に出演し、2015年に亡くなった父親の職業や、馬にまつわる思い出を明かした。
【写真】野沢直子、父に隠し子発覚 実妹と初対面に涙
番組では、ゲストの椿鬼奴が健康のために月1回乗馬を楽しんでいると話題に。これを受けた野沢は「うちはですね、父親が競馬の予想の仕事をしていまして。予想屋というとすごい怒られて、予想業で」と告白した。
さらに、タレントの清水ミチコが「それで莫大な利益をお上げになって」と冗談交じりに話すと、共演者からは「怪しい」とツッコミが入り、スタジオは笑いに包まれた。
野沢は父について「会員制の会社を立ち上げて、一応パイオニアということで」と説明。「親が本当に馬が好きだから。馬ぐらい素晴らしい動物はいないって」といい、自身も一度だけ乗馬を体験したことがあると振り返った。
また、馬好きだった父親の影響で「うちは馬刺しとか食べたら殴られる勢いで怒られていた」と回想。「修学旅行で馬刺しを食べたんだって言ったら、すごく怒られた。誰に食べさせてもらっているんだって！」と、父親との思い出を笑いを交えて明かしていた。
野沢直子の家系は、小説家の祖父、小唄の師匠の祖母、有名作品に出演する声優の叔父など芸能や文学に長けている血筋。中でも父は、新宿に自社ビル、ボート、1987年の有馬記念で2着になった競走馬など100頭以上の馬を所有していた。
【写真】野沢直子、父に隠し子発覚 実妹と初対面に涙
番組では、ゲストの椿鬼奴が健康のために月1回乗馬を楽しんでいると話題に。これを受けた野沢は「うちはですね、父親が競馬の予想の仕事をしていまして。予想屋というとすごい怒られて、予想業で」と告白した。
野沢は父について「会員制の会社を立ち上げて、一応パイオニアということで」と説明。「親が本当に馬が好きだから。馬ぐらい素晴らしい動物はいないって」といい、自身も一度だけ乗馬を体験したことがあると振り返った。
また、馬好きだった父親の影響で「うちは馬刺しとか食べたら殴られる勢いで怒られていた」と回想。「修学旅行で馬刺しを食べたんだって言ったら、すごく怒られた。誰に食べさせてもらっているんだって！」と、父親との思い出を笑いを交えて明かしていた。
野沢直子の家系は、小説家の祖父、小唄の師匠の祖母、有名作品に出演する声優の叔父など芸能や文学に長けている血筋。中でも父は、新宿に自社ビル、ボート、1987年の有馬記念で2着になった競走馬など100頭以上の馬を所有していた。