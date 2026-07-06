滋賀県の琵琶湖で6日午前、「鳥人間コンテスト」で使われる水上架設やぐらから建設業の男性が湖に落下し、死亡しました。

【写真を見る】【速報】「鳥人間コンテスト」の滑走路から約11メートル落下か 作業中の男性死亡 滋賀・琵琶湖

警察などによりますと、落下事故があったのは彦根市松原町の琵琶湖岸から約180メートル沖に建設された水上架設やぐらで、6日午前9時20分ごろ、「鳥人間コンテスト」の関係者から「男性が準備中に心肺停止状態になっている」と消防に通報がありました。

男性は京都市伏見区の59歳の建設業者で、湖に落下して病院に搬送されましたが、約3時間後に死亡が確認されました。

事故が起きる前、やぐらの上の滑走路には亡くなった男性ともう1人がいて、もう1人の方が荷物を取りに下に降りて戻ってきたところ、男性の姿が見えなくなっていて、水面に浮いている状態で発見されたということです。

男性は約11メートルの高さから落下したとみられ、肋骨と頭の骨が折れていました。作業当時、男性はヘルメットをかぶり、命綱となる金属製のフックが付いたベルトを着用していましたが、湖で発見されたときにヘルメットは湖に沈んでいて、ベルトに付いていたフックは見当たらなくなっていたということです。

警察は男性を司法解剖して、落下した原因などを詳しく調べる方針です。

「鳥人間コンテスト」は自分で作った人力飛行機で飛行距離や飛行時間を競う、読売テレビが開催する大会で、48回目となる今年は7月25日と26日に予定されています。

男性が落下して死亡したことについて読売テレビは「設営作業中におひとり亡くなられたという情報を確認しています。詳細については確認中です」とコメントしています。