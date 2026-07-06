◇W杯北中米大会決勝トーナメント2回戦 イングランド 3―2 メキシコ（2026年7月5日 メキシコ市）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は5日（日本時間6日）、決勝トーナメント2回戦が行われ、イングランド（FIFAランキング4位）がメキシコ（同10位）を3―2で破り、3大会連続のベスト8入りを決めた。11日（同12日）の準々決勝ではノルウェーと対戦する。

悪天候のため開始が約1時間遅れた試合は、メキシコ優勢の展開が続いた。イングランドは前半36分、GKピックフォード（エバートン）がリスタートで速攻を仕掛け、FWサカ（アーセナル）からの右クロスをMFベリンガム（Rマドリード）がヘディングで叩き込んで先制。今大会4試合無失点だったメキシコのゴールをついに破ると、2分後の同38分には相手ボールを奪ってカウンター。ベリンガムがFWケーン（Bミュンヘン）からの折り返しを右足で合わせ、2―0とした。

しかし、1点を返されて折り返すと、後半9分には足裏を向けて相手を倒したDFクアンサー（レーバークーゼン）が一発退場処分。数的不利となったものの、直後の後半15分、FWゴードン（バルセロナ）が相手GKに倒されて得たPKをケーンが決めて3―1と突き放した。蹴る方向を読まれながらもゴール左隅へ叩き込んだ。後半24分にはケーンが与えたPKを決められたが、終盤のメキシコの猛攻に耐えて1点差で逃げ切った。

メキシコシティー競技場（アステカスタジアム）は因縁の場所だった。1986年大会の準々決勝で、アルゼンチンのマラドーナに「神の手ゴール」と「5人抜き」で2点を奪われ、1―2で敗れていた。40年ぶりに臨んだ“悪夢の地”で開催国を打ち破り、1966年イングランド大会以来60年ぶりの頂点へまた一歩近づいた。