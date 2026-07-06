今夏、全国のPARCOがちいかわで染まる スペシャルノベルティのプレゼント＆フォトブースが登場
パルコは、ちいかわ初の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』（24日公開）とのタイアップキャンペーンを17日〜8月2日の期間中、全国のPARCOにて開催する。
【写真】ちいかわがかき氷になっちゃった！コラボカフェメニュー紹介
同キャンペーンでは、アートディレクター・脇田あすか氏によるオリジナルビジュアルを展開するほか、全国のPARCOにて税込5500円以上利用した人への、スペシャルノベルティのプレゼントや、Xでのプレゼントキャンペーン、フォトブースの設置などさまざまなイベントを開催する。
対象日当日に税込5500円以上使用すると、先着全国計7万人にオリジナルポーチをプレゼント。PARCOメンバーズ特典となる。上記支払いが「ポケパル払い」または「PARCOカード利用」の場合は、さらにオリジナルステッカーがもらえる。
期間中、対象店舗の館内に特設ブースが登場。映画にも登場する小物たちをもって、ちいかわたちと写真撮影ができる。また、対象の公式Xアカウントをフォローし、「プレゼント対象投稿」と記載されたポストをリポストした人の中から抽選で全国合計120人に、オリジナルデザートカップ（2種セット）をプレゼント。さらに、対象店舗の館内に隠された6か所のキーワードを探し、そこから導き出された合言葉を指定のページに入力すると、正解した人はキャンペーンビジュアルの待受画像が入手できる。
映画公開を記念し、「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」のコラボレーションカフェを、渋谷、心斎橋、名古屋PARCOの「THE GUEST CAFE BY PARCO」各店にて期間限定で開催。同カフェは映画原作（島編）のストーリーを元にメニューを展開する。作中に登場する食事をイメージしたフードや、名シーンを再現したデザート・ドリンクなど、世界観に深く浸ることができるメニューを用意。さらに、オリジナルグッズも販売する。
【写真】ちいかわがかき氷になっちゃった！コラボカフェメニュー紹介
同キャンペーンでは、アートディレクター・脇田あすか氏によるオリジナルビジュアルを展開するほか、全国のPARCOにて税込5500円以上利用した人への、スペシャルノベルティのプレゼントや、Xでのプレゼントキャンペーン、フォトブースの設置などさまざまなイベントを開催する。
対象日当日に税込5500円以上使用すると、先着全国計7万人にオリジナルポーチをプレゼント。PARCOメンバーズ特典となる。上記支払いが「ポケパル払い」または「PARCOカード利用」の場合は、さらにオリジナルステッカーがもらえる。
映画公開を記念し、「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」のコラボレーションカフェを、渋谷、心斎橋、名古屋PARCOの「THE GUEST CAFE BY PARCO」各店にて期間限定で開催。同カフェは映画原作（島編）のストーリーを元にメニューを展開する。作中に登場する食事をイメージしたフードや、名シーンを再現したデザート・ドリンクなど、世界観に深く浸ることができるメニューを用意。さらに、オリジナルグッズも販売する。