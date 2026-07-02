現場から河口までの捜索範囲をマップで確認

元警視庁刑事が解説「口封じのために生き埋めに」広島で起きた2つの凶悪事件の繋がり

長野県東御市の母妹死亡事件、元刑事が「無理心中であるならばなぜ逃走を図っていたのか」と指摘

【元刑事の疑問】鹿児島、田中嶺臣くん(5)・行方不明事案。これはもう「事件」として考察します。空白の3分間、「窓」から「川」へ転落は可能か

【鹿児島・5歳男児、行方不明】「川へ飛び込み、下流まで探した」父の証言について：元刑事が考察

【鹿児島・行方不明】田中嶺臣くん（5）父の証言と現地の新情報から、元刑事が精査

チャンネル情報

元警視庁刑事・国際捜査官。1993〜2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。