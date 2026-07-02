《さすがに、さすがにもうこれ以上は我慢できません。（中略）数々の「ほんとうのこと」が、明らかになる日が来ることを、切に祈ります。佐藤二朗》

【写真】「これは大丈夫？」“接触面積”が多い…佐藤二朗と橋本愛

7月1日の夜、俳優・佐藤二朗の公式Xで、憤りややるせなさが伝わるような文面が公開された。この投稿は、同日、『文春オンライン』で報じられた佐藤のハラスメント疑惑に関する報道を受けてのものだとされている。

佐藤二朗のハラスメント疑惑

「佐藤さんは6月23日に最終回を迎えた『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）で、夫婦役を演じた橋本愛さんに対し、ハラスメント行為をはたらいたなどと報じられました。なんでも、佐藤さんがアドリブで橋本さんの顎を触ったそうで、その後、プロデューサーから注意を受けたといいます。

佐藤さんはこのとき、橋本さんに“身体接触の制限”があることを聞かされました。これを受けて、佐藤さんは橋本さんの楽屋を訪れ、“役者をやるべきではない”と発言したとのこと。この一連の流れについて、フジテレビは“深刻なハラスメント”と認定しているそうです」（スポーツ紙記者、以下同）

窮地に追い込まれる実力派俳優だが、この報道を受けて、所属事務所の株式会社フロムファーストプロダクションがコメントを発表。事務所は約2000文字にわたって、事の経緯を説明。冒頭では、《当該記事には、事実とは異なる内容や、一方当事者からの主張のみを前提として構成されている部分が含まれており、弊社としては、その内容を到底受け入れることはできません》と怒りを露わにした。

「橋本さんの身体接触の制限は過去のトラウマからきているものだと番組側に説明があったそうで、このことはクランクインの3か月前に佐藤さんのマネージャーに伝えられたといいます。

しかし、このことを佐藤さんに共有するか否かについては、《日常動作のお芝居には問題がないという点と、絡みのシーンもない為、佐藤の芝居に制限をかけない方が良いのではないかとプロデューサーと話をし、プロデューサーの了解を得た上で、佐藤には橋本氏のトラウマについては伝えないこととなりました》としています。

橋本さんの楽屋を訪れたのも、今後の撮影のためにという思いが強く、橋本さんを慮って、《トラウマがあって夫婦役を演じるなら先に状況を相手に共有すべきである事、その状況が続くなら俳優を続けるべきではないのではないかと僕個人は思います》と伝えたそうです。『文春オンライン』の報道と、所属事務所の発表ではニュアンスはまるで異なっています」（前出・スポーツ紙記者、以同）

三者三様の言い分

事務所は取材に対応したものの、《一方的な内容が報じられることは極めて遺憾》としている。前出のスポーツ紙記者は、フジテレビ側の対応に不信感を抱く。

「たとえ、台本に直接的な接触の描写がなかったとしても、“夫婦役”という設定である以上、多少の接触を考慮するべきなのでは。ましてや、佐藤さんはアドリブ演技が秀逸な俳優ですし、フジテレビ側の思慮が欠けていたと思います。

佐藤さんの演技に制限をかけたくないという思いと、橋本さん側の身体接触の制限は、どちらも理解できることなので、フジテレビ側が間を取り持つことができていれば、こうしたトラブルにはならなかったのではないでしょうか」

報道から一夜明けた7月2日、今度はフジテレビがコメントを発表。冒頭では、《今回の記事の掲載について、関係者のプライバシー侵害や二次被害に繋がるおそれが高いものと考え、掲載中止を強く申し入れましたが、それにもかかわらず記事の掲載に至ったことは大変遺憾です》と『文春オンライン』の対応に疑問符をつけた。

フジテレビは佐藤が橋本の顔に触れたこと自体を問題としているわけではないと説明。続けて、《男性俳優が、女性俳優が演技上の制約を有することになった経緯を認識しながら発した言葉等が、外部弁護士による調査において問題視されたことを受けて、当社は、『フジ・メディア・ホールディングス グループ人権方針』に則って、これまで適切な環境調整や関係者への配慮・保護に努めてまいりました》としている。

フジテレビのコメントに対して、ネット上で、

《最初から佐藤さん本人に伝えていればよかったのでは？》

《役者を守る気がないならドラマなんか作るな》

《プロデューサーが佐藤二朗に伝えてなかったことにはダンマリ。そこの責任について明らかにしろよ》

《何言ってるの?トラウマがある女優をキャスティングしてトラブルになったフジテレビの責任について言及しろよ。佐藤二朗のせいにしてるんじゃないよ》

錯綜するさまざまな言い分。果たして、「ほんとうのこと」は明らかになるのだろうか――。