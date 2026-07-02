『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』IMAX上映決定！ 公開初日にIMAX限定日本最速上映も
トム・ホランド主演映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が、各プレミアムラージフォーマットに加えて、IMAX（R）での上映されることが決定。公開初日の7月31日0時から、一部劇場にて「IMAX（R）限定日本最速上映」が行われることも決まった。
【動画】『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』監督が語るSCREENXの魅力
本作は、トム演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの新たな物語。『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』から4年後を舞台に描く。
映画の中にいるかのようにリアルな究極の映像体験を味わうことができるIMAX。今回も、縦横無尽に街を翔けるスパイダーマンおなじみのダイナミックなアクションは健在。そして本作では、孤独に戦うピーターのDNAに変異が生じ、“新能力”覚醒の兆しが訪れる。思わぬ変化や新たなパワーのコントロールにひとり苦戦しながらも、NYを襲う新たな脅威へと挑むスパイダーマンによる、これまでにない全く新しい戦闘が展開される。
運動神経が抜群で日頃のトレーニングも欠かさない、並外れた身体能力を誇るトムホことトム・ホランドが、可能な限り自らスタントを行ったという“本物のアクション”への期待が高まっている。
併せて解禁となったIMAXビジュアルでも、ウェブシューターなき手首から放たれる糸が“新たな力”の覚醒を予感させるとともに、本作の圧倒的なスケール感が伝わってくる。そして、彼の姿を映し出すビルに反射するのは、守ると誓ったNYの街と夕日。スパイダーマンとしての覚悟が、このビジュアルに凝縮されている。
プロデューサーのひとり、エイミー・パスカルが、監督のダスティン・ダニエル・クレットンについて「彼はアクションとハートを結びつけることができる」と力説するように、本作で描かれる圧巻のアクションは、ピーターの葛藤や成長と強く重なり合っている。
本作でピーターは、4年もの間、誰の記憶にも残っていない世界で、スパイダーマンとしての強い覚悟を胸にNYの平和を守り続けてきた。そんな孤立無援の中で、さらに彼を追い詰めるかのように、身体的異変、そして新たな脅威が襲来する。赤い装束を身にまとう忍者集団、サソリの尾のようなタクティカル・アーマーをまとうスコーピオン、そして、人から人へと乗り移る“姿の見えない未知の敵”。さらには、アベンジャーズの一員ブルース・バナー＝ハルクさえも暴走し、スパイダーマンと対峙することに…？
この容赦なく訪れる危機に挑む中で、ピーターの“スパイダーマンとしての覚悟”が試されていく。最大の危機から愛するMJや親友のネッド、そしてNYの人々を守るために、ピーターは壮絶な痛みを伴う身体的変化を乗り越え、戦うことを誓う。スパイダーマンの新章が幕を開ける―。
なお、「IMAX限定日本最速上映」の上映劇場、チケット販売に関する詳細は後日公式SNS等にて発表される。
映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、7月31日より全国公開。
【動画】『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』監督が語るSCREENXの魅力
本作は、トム演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの新たな物語。『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』から4年後を舞台に描く。
運動神経が抜群で日頃のトレーニングも欠かさない、並外れた身体能力を誇るトムホことトム・ホランドが、可能な限り自らスタントを行ったという“本物のアクション”への期待が高まっている。
併せて解禁となったIMAXビジュアルでも、ウェブシューターなき手首から放たれる糸が“新たな力”の覚醒を予感させるとともに、本作の圧倒的なスケール感が伝わってくる。そして、彼の姿を映し出すビルに反射するのは、守ると誓ったNYの街と夕日。スパイダーマンとしての覚悟が、このビジュアルに凝縮されている。
プロデューサーのひとり、エイミー・パスカルが、監督のダスティン・ダニエル・クレットンについて「彼はアクションとハートを結びつけることができる」と力説するように、本作で描かれる圧巻のアクションは、ピーターの葛藤や成長と強く重なり合っている。
本作でピーターは、4年もの間、誰の記憶にも残っていない世界で、スパイダーマンとしての強い覚悟を胸にNYの平和を守り続けてきた。そんな孤立無援の中で、さらに彼を追い詰めるかのように、身体的異変、そして新たな脅威が襲来する。赤い装束を身にまとう忍者集団、サソリの尾のようなタクティカル・アーマーをまとうスコーピオン、そして、人から人へと乗り移る“姿の見えない未知の敵”。さらには、アベンジャーズの一員ブルース・バナー＝ハルクさえも暴走し、スパイダーマンと対峙することに…？
この容赦なく訪れる危機に挑む中で、ピーターの“スパイダーマンとしての覚悟”が試されていく。最大の危機から愛するMJや親友のネッド、そしてNYの人々を守るために、ピーターは壮絶な痛みを伴う身体的変化を乗り越え、戦うことを誓う。スパイダーマンの新章が幕を開ける―。
なお、「IMAX限定日本最速上映」の上映劇場、チケット販売に関する詳細は後日公式SNS等にて発表される。
映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、7月31日より全国公開。