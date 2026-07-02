ME:I・TSUZUMI、道頓堀で船上から登場に歓声→美声披露で観光客も魅了
グローバルガールズグループ・ME:IのTSUZUMIが2日、大阪・道頓堀で行われたディズニーの実写映画『モアナと伝説の海』（31日公開）公開記念の「モア夏歌唱お披露目イベント」に登壇した。
【写真】大阪降臨！舟の上からファンに手をふるTSUZUMI
キャサリン・ランガイアが演じる主人公モアナ役の日本語版声優をTSUZUMIが務める。圧倒的な歌唱力で知られるTSUZUMIは、ME:Iのオーディション参加時まで本格的なダンス経験がほとんどなかったにもかかわらず、努力を重ねてデビューを勝ち取った努力家としても知られ、今回もその圧倒的な歌唱力と演技力で見事モアナ役を射止めた。
スモークが焚かれた船上からTSUZUMIが姿を現すと観客からは黄色い悲鳴が響いた。大勢の通行人や観光客が行き交う道頓堀で、劇中歌「どこまでも 〜How Far I'll Go〜」を披露。その力強い歌声で、たまたま訪れた観光客らの足も止め、魅了していた。
また、トークセッションでは作品への想いやアフレコ収録時のエピソードなどを語り、同作の魅力をアピールした。最後にMCから関西弁で一言を求められると笑顔で快諾。「今日は来てくれたみんな、ほんまにありがとうな！おおきに！絶対モアナ見てくれーー！」と叫んだ。最後のフレーズだけMCからツッコミが入り「絶対モアナ見てなーー!!」と言い直し。ファンサあふれるアピールに観客も拍手で応えていた。
【写真】大阪降臨！舟の上からファンに手をふるTSUZUMI
キャサリン・ランガイアが演じる主人公モアナ役の日本語版声優をTSUZUMIが務める。圧倒的な歌唱力で知られるTSUZUMIは、ME:Iのオーディション参加時まで本格的なダンス経験がほとんどなかったにもかかわらず、努力を重ねてデビューを勝ち取った努力家としても知られ、今回もその圧倒的な歌唱力と演技力で見事モアナ役を射止めた。
また、トークセッションでは作品への想いやアフレコ収録時のエピソードなどを語り、同作の魅力をアピールした。最後にMCから関西弁で一言を求められると笑顔で快諾。「今日は来てくれたみんな、ほんまにありがとうな！おおきに！絶対モアナ見てくれーー！」と叫んだ。最後のフレーズだけMCからツッコミが入り「絶対モアナ見てなーー!!」と言い直し。ファンサあふれるアピールに観客も拍手で応えていた。