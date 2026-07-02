今年1月、東京・羽田空港の駐車場で男性からバッグを盗もうとしたとして、男ら4人が逮捕されました。この事件の2分後には、近くで現金およそ1億9000万円が奪われそうになった事件が起きていて、警視庁は4人が事件に関与したとみて調べています。

窃盗未遂の疑いで逮捕されたのは、▼住居・職業不詳、小山義翔容疑者（20）、▼東京・町田市の職業不詳、菅森陽月容疑者（22）、▼東京・町田市の職業不詳、栗原大雅容疑者（20）、▼東京・町田市の職業不詳16歳の少年です。

4人は何者かと共謀し今年1月30日午前0時10分頃、東京・羽田空港の駐車場で男性（当時25）のパソコンなどが入っていたバッグ2個を盗もうとした疑いがもたれています。

この事件の2分後には、同じ駐車場内で両替商を営む社長の男性（当時33）など4人が催涙スプレーのようなものを噴射され、現金およそ1億9000万円が奪われそうになった事件が起きていました。

捜査関係者によりますと、防犯カメラなどの捜査から小山容疑者らがこの事件にも関与したとみられるということです。

当時、被害にあった社長は警視庁にこう話していました。

「業者から金を買い取り売却して得た現金を香港に持っていき両替しようとしていた。毎日のように現金を香港に運んでいる」

そして、羽田空港でおよそ1億9000万円を奪われそうになった4人のうち、2人は難を逃れて香港に到着したかのように見えましたが繁華街の路上で、タクシーを降りたところ再び襲われました。

羽田空港で運んでいた現金の一部、5100万円が入ったリュックサックが奪われたのです。

香港当局はこの事件で、いずれも無職の山口将人被告と下村桂吾被告、事務員の鈴木悠介被告と中国籍の女の4人を強盗を共謀した罪で起訴しています。

このグループと今回、窃盗未遂の疑いで逮捕された4人の関連はまだ明らかになっていませんが、警視庁は共通の指示役がいた可能性などを調べています。

また、もう一つ警視庁が関連の有無を調べている事件があります。

羽田空港の事件のおよそ2時間半前に東京・上野の路上で起きた現金4億円あまりが盗まれた事件です。

この事件をめぐっては、複数の暴力団の組員が「実行役」や「犯行車両の調達役」などとして関与し、男5人が窃盗の罪で起訴され先月にも指示役とみられる男3人が逮捕されました。

24時間のうちに連続して上野・羽田・香港と相次いだ多額の現金が狙われた事件、それぞれの関連についても警視庁は調べています。